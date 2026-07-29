Новый смартфон HUAWEI Pura90s с ярким летним дизайном смогут купить псковичи в МТС

МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s с камерой с суперзумом и красочным летним дизайном. Также открыт старт продаж обновленных наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: МТС

Благодаря телеобъективу в 200 МП флагманский смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max позволяет получать детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В модели также впервые реализована технология обработки изображений в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео. Дополнением стала технология стабилизации изображения, которая эффективно минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. В смартфонах серии HUAWEI Pura 90s возможности искусственного интеллекта интегрированы в полный цикл работы с фотографиями, делая редактирование интуитивно понятным.

Модели оснащены батареей емкостью 6000 мА*ч. Экран HUAWEI Pura 90s Pro Max защищен антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass и доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля при покупке смартфонов псковичи получат скидку 10 тысяч рублей.

В наушниках HUAWEI FreeClip 2 S использована обновленная легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, создающим характерный металлический блеск. Открытая конструкция обеспечивает четкое звучание и высокое качество передачи голоса, сохраняя комфорт при повседневном использовании. Вместимость чехла увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары. HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке HUAWEI FreeClip 2 S псковичи получат скидку 6 тысяч рублей.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64 990 рублей;

HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74 990 рублей;

HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84 990 рублей;

HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94 990 рублей;

HUAWEI FreeClip 2 S — 22 990 рублей.

Реклама: ПАО «МТС». ИНН 7740000076. Erid: 2SDnjc2u8qZ