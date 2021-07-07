Общество

Три псковича претендуют на награждение медалью «За заслуги перед Псковом»

Кандидата на награждение медалью «За заслуги перед Псковом» определят путем тайного голосования на сессии Псковской городской Думы. Такое решение приняли участники заседания городского комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму под председательством Федора Постнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

По итогам голосования депутаты приняли решение рекомендовать главе Пскова Елене Полонской включить в основную повестку сессии проект решения городской Думы о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» воспитателя детского сада №25 Елену Никитину, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Любятово Владимира Попова и врача ультразвуковой диагностики Галину Федорову.

Имена псковичей будут включены в бюллетени, и путем тайного голосования депутаты определят кандидата на награждение медалью.

Кроме того, парламентарии рекомендовали наградить почетной грамотой Псковской городской Думы врача общей практики Екатерину Астафьеву, врача-терапевта Марину Задвинскую, медсестру функциональной диагностики Людмилу Чашкину и фельдшера Наталию Черняк.