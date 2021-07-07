Общество

Пятитысячные фальшивки обнаружили в Пскове и Великих Луках

Две пятитысячные купюры с признаками подделки обнаружили в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в кассе одного из крупных магазинов по Рижскому проспекту в областном центре выявили фальшивку номиналом 5 000 рублей. По предварительным данным, она поступила от безработного псковича 1987 года рождения.

Еще одну поддельную купюру того же номинала обнаружили в финансовом учреждении Великих Лук. Она оказалась в выручке из местного магазина. По обоим фактам проводится проверка.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам торговли и обслуживания и представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - напоминают сотрудники полиции.