Общество

Михаил Ведерников принял участие в обсуждении мер противодействия терроризму

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 8 июля, принял участие в межведомственном совещании по вопросу информирования населения о преступлениях террористической направленности и мерах по противодействию терроризму. В нем приняли участие начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Алексей Кальян, официальный представитель НАК - руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, члены оперативного штаба и антитеррористической комиссии области, их аппаратов, руководители пресс-служб государственных органов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, официальный представитель НАК обратил внимание участников совещания на приоритетные направления организации работы по противодействию идеологии терроризма на современном этапе, в том числе по недопущению вовлечения молодежи в противоправную деятельность, а также довел до присутствующих требования по вопросам информирования населения о мерах по противодействию терроризму и особенности взаимодействия пресс-служб государственных органов в условиях проведения контртеррористических мероприятий.

В ходе обсуждения указанных вопросов выступили глава региона, руководители территориальных органов ФСБ и МВД.

Губернатор Псковской области в своем выступлении отметил, что вопрос, вынесенный на рассмотрение участников совещания, имеет большое значение для успешной работы по противодействию терроризму, быстрому и достоверному донесению до населения через СМИ и интернет правдивой информации о преступлениях террористической направленности и предупреждения опасности умышленной дезинформации, с целью создания паники и затруднения работы правоохранительных органов по пресечению террористического акта.

Глава региона также проинформировал, что за последние годы была проведена огромная работа в сфере транспортной безопасности, организации массовых мероприятий, по внедрению системы «Безопасный город», в части противодействия распространению наркотиков, подростковой преступности.

В свою очередь руководитель оперативного штаба - начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Алексей Кальян в своей речи подчеркнул, что своевременное доведение до населения объективной, взвешенной информации вселяет в жителей региона уверенность в способность властей и правоохранительных органов защитить их от террористической угрозы, повышает ответственность журналистов за тиражируемую в СМИ информацию и ставит заслон на пути умышленного распространения в сфере массовых коммуникаций недостоверных сведений. Поэтому так важен информационный обмен между пресс-службами государственных органов по вопросам противодействия терроризму для наполнения портала Национального антитеррористического комитета и его официальных страниц в соцсетях.

По результатам совещания выработаны дополнительные меры по организации своевременного и объективного информирования жителей Псковской области о работе органов власти и силовых структур в области профилактики терроризма и пресечения преступлений террористической направленности.