Общество

Названа причина заражения свиней африканской чумой в трех районах Псковской области

Названа причина заражения домашних свиней в трех районах Псковской области африканской чумой. О ситуации с АЧС в регионе рассказала председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина, передает официальный телеграм-канал Псковской области.

«С начала месяца на территории трех районов Псковской области - Дедовичского, Порховского и Стругокрасненского - были выявлены и подтверждены очаги заболевания африканской чумой среди диких кабанов и домашних свиней, - рассказала Вера Баданина. - Наличие вируса в туше добытого на охоте кабана еще раз подтверждает, что дикое животное может переболеть африканской чумой и на долгое время оставаться источником распространения вируса во внешнюю среду с отходами жизнедеятельности».

Она отметила, что заражение домашних свиней произошло по причине нарушения ветеринарных правил содержания.

«В каждом случае домашние свиньи имели выгульные площадки, что запрещено правилами. Кроме того, нарушались санитарные нормы: отсутствовали дезинсекция и дератизация помещений, дезковрики при входе, спецодежда и сменная обувь. При этом надо отметить что источником может быть и скошенная на полях трава, где присутствуют следы жизнедеятельности дикого кабана и не проваренные продукты питания. Кроме того в Порховском районе были найдены трупы домашних свиней, выброшенных около дороги, у которых тоже подтвердилось данное заболевание. Предупредить занос вируса на территорию ЛПХ можно только путем строго соблюдения утвержденных правил».

Как добавила председатель комитета, сейчас идет сезон сбора ягод и грибов. Поэтому сапоги, придя из леса, надо обязательно обработать раствором хлорной извести.