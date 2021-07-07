Общество

Очаги африканской чумы свиней выявлены в Стругокрасненском и Порховском районах

Очаги африканской чумы свиней выявлены в Стругокрасненском и Порховском районах. Указами губернатора Михаила Ведерникова от 8 июля ограничительные мероприятия (карантин) установлены на территории двух личных подсобных хозяйств - в деревне Залазы Стругокрасненского района и в деревне Моржовино Порховского района, а также на территориях, прилегающих к угрожаемым зонам.

На период действия ограничений запрещается посещение указанных территорий посторонними лицами, перемещение, перегруппировка, ввоз, вывоз и убой свиней, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма.

Подробнее с указами губернатора о карантине по африканской чуме свиней можно ознакомиться на правовом портале региона.

Напомним, ранее очаг африканской чумы свиней выявили в Дедовичском районе.