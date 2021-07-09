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Общество

Динамика распространения COVID-19 крайне высокая – Михаил Ведерников

09.07.2021 07:00|ПсковКомментариев: 1

Динамика распространения коронавируса в Псковской области крайне высокая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Динамика распространения заболевания крайне высокая, и доля свободного коронавирусного коечного фонда сегодня составляет всего 8%. По этой причине с понедельника будет перепрофилирована Псковская межрайонная больница», - отметил он.

По состоянию на 8 июля в регионе выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии – 40 990. За сутки от COVID-19 избавились 119 пациентов, всего – 33 903. Скончались 494 человека.

Кроме того, в регионе провели 1 721 тест на коронавирус, всего – 430 437.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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