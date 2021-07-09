Общество

Динамика распространения COVID-19 крайне высокая – Михаил Ведерников

Динамика распространения коронавируса в Псковской области крайне высокая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Динамика распространения заболевания крайне высокая, и доля свободного коронавирусного коечного фонда сегодня составляет всего 8%. По этой причине с понедельника будет перепрофилирована Псковская межрайонная больница», - отметил он.

По состоянию на 8 июля в регионе выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии – 40 990. За сутки от COVID-19 избавились 119 пациентов, всего – 33 903. Скончались 494 человека.

Кроме того, в регионе провели 1 721 тест на коронавирус, всего – 430 437.