Общество

Сезонную ярмарку-продажу сувениров предлагают организовать в центре Пскова

Создание стационарной торговой площадки для псковских ремесленников обсудили в Псковской городской Думе в пятницу, 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В мероприятии приняли участие глава Пскова Елена Полонская, заместитель главы администрации города Павел Волков, представители структурных подразделений администрации Пскова и мастера декоративно-прикладного искусства.

Ранее к депутатам обратились изготовители сувенирной продукции с просьбой выделить им торговую площадку у Псковского кремля, где проходят основные туристические маршруты. Площадку просили организовать таким образом, чтобы она стала одной из достопримечательностей города.

Павел Волков пояснил, что, согласно областному законодательству, в границах зон охраны объекта культурного значения «Ансамбль Кремля» в зоне охраняемого природного ландшафта запрещено размещение временных строений и сооружений. Другими подходящими площадками администрация города на сегодня не располагает. В качестве одного из альтернативных вариантов об предложил организовать сезонную ярмарку-продажу сувенирной продукции.

При этом заместитель главы администрации Пскова сообщил, что муниципальное учреждение «Снежинка» обратилось в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области с просьбой предоставить в постоянное бессрочное пользование земельный участок на улице Карла Маркса, у автостоянки напротив университетского общежития.

В свою очередь Елена Полонская отметила, что для решения данной проблемы необходимо активно развивать событийный туризм. Это позволит дополнительно привлекать туристов в наш город и, соответственно, даст ремесленникам возможность реализовывать гостям Пскова изготовленную ими сувенирную продукцию и получать доходы от этой продажи.

По итогам обсуждения депутаты решили рекомендовать администрации Пскова организовать сезонную ярмарку и проработать вопрос о ее размещении в центре города. Среди возможных вариантов размещения озвучили улицу Воровского, Финский парк, улицу Пушкина, а также спуск к реке Пскове.