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Общество

Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки

09.07.2021 16:52|ПсковКомментариев: 0

Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Пскова работают в режиме повышенной нагрузки. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«5 июля пытался получить вакцинацию от COVID-19 в ТЦ "Фьорд Плаза". В живой очереди, кроме меня, находилось более 70 человек разного возраста. В 12.00 к посетителям вышла медсестра и объявила, что вакцину не завезли, и в ближайшие дни она не поступит. На вопрос, когда можно обратиться, медсестра ответить не смогла. На "горячей линии 122" мне посоветовали обратиться за информацией о наличии вакцины в комитет по здравоохранению Псковской области по номеру 29-98-99. На данный номер был включен на автоответчик: "Абонент занят. Перезвоните позже"», - посетовал местный житель.

Пскович подчеркнул, что люди в большом количестве стараются привиться от COVID19, а чтобы попасть на прием, отрываются от работы, при этом многие живут за городом. «Почему нельзя оперативно информировать население о наличии вакцины в местах, которые согласованы для вакцинирования?» - поинтересовался местный житель.

«На сегодняшний день все пункты вакцинации, открытые в торговых центрах города Пскова и Псковского района, работают в режиме повышенной нагрузки», - ответила Марина Гаращенко.

Она подчеркнула, что администрации медицинских учреждений и комитет по здравоохранению Псковской области предпринимают необходимые меры для бесперебойной работы пунктов вакцинации и своевременной доставки вакцины.

«Приносим извинения за доставленные неудобства в связи с отсутствием вакцины от коронавирусной инфекции в день вашего обращения», - добавила председатель комитета.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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