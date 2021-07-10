Общество

Четвертый очаг африканской чумы свиней выявили в Порховском районе

На площадке одного из сельхозпроизводителей в Порховском районе выявили еще один очаг африканской чумы свиней. Указ о введении на данной территории ограничительных мероприятий подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что по части распространения африканской чумы свиней в Псковской области складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Ранее очаги обнаружились в Дедовичском, Порховском и Стругокрасненском районах. Четвертый очаг самый крупный — здесь потенциально заражены и подлежат уничтожению свыше 30 тысяч свиней.

Михаил Ведерников подчеркнул, чрезвычайная комиссия определила для Порховского района первоочередные меры для противодействия распространению заболевания.

«С предельной осторожностью сейчас нужно делать все, что касается свиноводства, как в рамках личных подсобных хозяйств, так и на крупных промышленных площадках. Обратите внимание, что отдельные случаи заражения были выявлены и в Псковском районе», — акцентировал внимание производителей глава региона.

Указ губернатора установил ограничительные мероприятия как в эпизоотическом очаге, а также на угрожаемой зоне и зоне наблюдения. Подробнее с текстом Указа губернатора можно ознакомиться на сайте нормативных правовых актов Псковской области, отметили в пресс-службе.