Общество

Бориса Елкина могут назначить первым замглавы администрации Пскова

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин может быть назначен первым заместителем главы администрации города Пскова.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, в штате городской администрации будет введена должность первого заместителя главы администрации, ее займет Борис Елкин. Он написал заявление о приеме на работу.

Вопрос будет вынесен на сессию гордумы 15 июля, а накануне его рассмотрят на правовом комитете, который состоится 14 июля в 16.00.

Напомним, Елкин Борис Андреевич родился в Ленинграде в 1989 году. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, а в 2016 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад», начиная с эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений до начальника отдела капитального строительства. В 2016 году награжден Благодарственным письмом Федерального дорожного агентства.

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Напомним также, что 29 июня пост заместителя главы администрации Пскова покинул Александр Коновалов. По его словам, решение связано с тем, что в связи с участием главы городской администрации Александра Братчикова в выборах депутатов областного Собрания в перспективе сити-менеджер может сложить свои полномочия, соответственно, сложат полномочия и его заместители, в том числе сам Александр Коновалов. В связи с этим он и принял решение.