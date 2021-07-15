Общество

В России начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября

В России стартовал прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет, средства начнут перечислять 16 августа.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР). Во втором случае с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.

Выплата назначается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заканчивается 1 ноября 2021 года.

Заявление рассматривается пять рабочих дней. При этом многие родители, благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда, уже получили предзаполненные заявления, которые остается только проверить, пишет РИА Новости.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также деньги могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если молодой человек продолжает учиться по общеобразовательным программам.

Что касается шести- и семнадцатилетних детей, то пособие полагается им вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в шесть лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, как и семья семнадцатилетнего подростка, который школу уже закончил и поступил в колледж или университет.

Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.