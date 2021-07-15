Общество

«Дух захватывает»: пскович поделился фотографиями грозы над озером

Фотографиями грозы, которая бушевала над озером Глубокое в Опочецком районе, поделился псковский астроном-любитель Владимир Колпаков в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Владимир Колпаков / группа «Клуб любителей астрономии Псковской области»

«Пришлось сделать около 1000 кадров, чтобы поймать красоту. Правда, когда молния ударила куда-то метрах в 100-150 от меня, я понял, что пора в дом После этого еще минут 40 наслаждался видами молний из окна, - рассказал Владимир Колпаков. - После небольшой обработки на некоторых фотографиях из сплошного белого фона удалось вытащить молнии. И, вроде, понимаешь, что это и как получается, и ничего-то в них волшебного или божественного нет, но когда такое рядом с тобой происходит, дух захватывает и становится очень жутко от стихии. Человек, со всеми его достижениями еще долго не сможет тягаться с природой».