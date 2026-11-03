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«Собственной персоной»: Станислав Стармолотов об основных вызовах и задачах в работе главы Пскова

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной». 

Наш сегодняшний гость Станислав Стармолотов неоднократно был в нашей студии в самых разных форматах, но буквально недавно его статус изменился, а жизнь стала еще более насыщенной и публичной. Многие знают его как министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, а сегодня будут знакомиться как с главой города Пскова.

Напомним, его кандидатуру на эту должность предложил губернатор Псковской области. Что для Станислава Стармолотова было определяющим в момент, когда пришлось взвешивать все «за» и «против»? Успел ли он погрузиться в свои новые задачи за месяц работы в статусе временно исполняющего полномочия главы города? Какие проблемы в Пскове, на его взгляд, требуют более пристального внимания? Насколько сложным будет городской бюджет на 2027 год? Что город сможет себе позволить?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.

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Пресс-портреты

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Глава города Пскова.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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