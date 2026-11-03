Ушел из жизни участник «Что? Где? Когда?» и «Своей игры» Владислав Быков

Участник интеллектуальных телепередач, журналист и писатель Владислав Быков умер 2 ноября в возрасте 72 лет. О его смерти сообщила супруга Ольга Деркач, также известная по программе «Своя игра».

«Слава умер в 9.30», — написала она в личном блоге. Друзья и знакомые супругов выразили соболезнования.

Быков был 11-кратным чемпионом Финляндии и двукратным чемпионом Украины по спортивному «Что? Где? Когда?». Последние 14 лет он выступал за хельсинкскую команду «Пахом пихай», с которой завоевал десять финских чемпионских титулов. Первое золото страны выиграл в 2012 году в составе «Седьмого этажа», а чемпионом Украины становился со «Стиролом» из Горловки в 1996 и 1997 годах.

Телезрителям Быков был известен по «Что? Где? Когда?», «Брейн-рингу» и «Своей игре». В телевизионном клубе он провёл девять игр, а в «Своей игре», где выступал с 1994 по 2009 год, вошёл в «Золотую дюжину». В 2021 году Быков стал членом первого состава исполнительного комитета Международной ассоциации интеллектуальных игр, до этого участвовал в подготовке её устава.

Вместе с Ольгой Деркач он написал множество книг, включая «Книгу века» и «Книгу Москвы», работал в печатных СМИ, на радио и телевидении. Совместно с женой и Андреем Столяровым был автором программ «Антимония» и «Антимония-спорт», пишет Life.ru.

Быков родился 9 января 1954 года в Верхней Салде Свердловской области. Окончил Московский авиационный институт и более двадцати лет работал в экономической сфере, в том числе заместителем главного бухгалтера Московского авиационного производственного объединения. Журналистикой и литературой вместе с супругой начал заниматься в конце 1990-х годов.