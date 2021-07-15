Общество

Молодое пополнение псковской дивизии отработало укладку парашютов

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении военнослужащие из подразделения, сформированного из прибывшего молодого пополнения, впервые отработали первую учебную укладку людских десантных парашютов Д-10 и запасных парашютов З-5. Об этом сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

Впереди у молодых солдат две недели практических занятий по укладке парашютных систем, а также практические занятия на тренажерах воздушно-десантного комплекса по отработке действий парашютиста десантника в воздухе и при приземлении.

Своими практическими знаниями с молодыми солдатами поделились курсанты Рязанского гвардейского воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которые прибыли на стажировку в гвардейское соединение для получения войсковой практики в качестве командиров отделений.