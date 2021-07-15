Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Планово и без рисков
«Зенча» идем на завод
БОПЭТ цифры и факты
в отпуск при параде
Модно и практично
дело превыше всего
конкурс - застройка Четырех углов
ЖИЗНЬ В «СКАЗКЕ»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё Общество 15.07.2021 11:374 В Псковской области более 130 человек заразились коронавирусом за сутки 15.07.2021 22:474 В Псковской области скорректировали ограничения по коронавирусу 15.07.2021 22:091 Аппарат МРТ не работает в Псковском онкодиспансере 15.07.2021 21:550 С просьбой возобновить работу приемного отделения больницы обратились к депутатам жители Дновского района 15.07.2021 21:390 Сбер добавит семьям с детьми 2000 бонусных рублей 15.07.2021 20:532 Троих псковичей наградят медалью «За заслуги перед Псковом»
 
 
 
Самое популярное 09.07.2021 17:243 Известна причина смерти 46-летнего мужчины в сквере на Четырех углах 11.07.2021 10:151 На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров 12.07.2021 15:340 Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 14.07.2021 11:307 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 10.07.2021 15:1326 Псковский врач-пульмонолог выразила мнение о вакцинации в регионе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

С просьбой возобновить работу приемного отделения больницы обратились к депутатам жители Дновского района

15.07.2021 21:55|ПсковКомментариев: 0

Возобновить работу приемного отделения в Дновском филиале межрайонной Порховской больницы и обеспечить возможность записи к врачам-специалистам через Госуслуги попросили жители райцентра на встрече, посвященной работе скорой медицинской помощи. Совещание местного актива с представителями органов власти состоялось по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского и спикера областного Собрания Александра Котова – встречу запланировали еще в июне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Участие в разговоре принял главный врач региональной службы Скорой помощи Денис Сачков. И хотя тема для разговора изначально предполагалась узкой, разговор вновь вернулся к работе системы здравоохранения в муниципалитете.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Главный вопрос местного сообщества оказался связан с порядком оказания экстренной помощи в условиях стационара и вместил по сути работу как неотложки, так и филиала больницы. После объединения двух учреждений в одну межрайонную больницу с центром в Порхове дновский филиал потерял приёмное отделение. Теперь в нерабочее время не только с серьезными, но и мелкими проблемами со здоровьем, помощь при которых не является неотложной, дновцы отправляются в Порхов за 27 километров.

Жители Дно пожаловались, что в помещения скорой помощи им не попасть – прием на месте упростил бы жизнь и сократил время оказания медпомощи. До объединения «скорой» в централизованную областную службу фельдшера или медсестру можно было застать между вызовами.

Денис Сачков, разъясняя ситуацию, предложил не путать оказание помощи в стационаре и на выезде. Помещения скорой помощи предназначены только для отдыха бригад. И если обе машины уехали на вызов, на базе не дежурит врач. Экстренный прием на месте, по словам Дениса Сачкова, может быть организован в больнице – чаще всего в приёмном отделении. Задача «скорой» – приехать по вызову, оказать первую помощь и доставить в медучреждение по профилю.

Представители актива обозначили частные примеры из жизни: отсутствие снотворных и обезболивающих средств у бригады – по словам Дениса Сачкова, их и не должно быть, их не может назначить лишь лечащий врач, или, например, случаи, когда пациент из района с не подтвердившимся диагнозом остаётся в Пскове без денег и документов. Главврач областной службы согласился, подобные ситуации реальны – фельдшер должен был предупредить, и это его недоработка. Каждый эпизод взаимодействия со службой неотложной помощи можно проверить даже спустя время. Например, записи общения по телефону хранятся бессрочно, а местонахождение любого автомобиля и диспетчер, и главврач отслеживают в режиме онлайн – сам Денис Сачков делает это с помощью планшета, где бы ни находился.

Представители общественности обратились с вопросом к Александру Котову, как он лично относится к объединению скорой помощи в областную структуру. По мнению председателя областного Собрания, новый порядок имеет очевидные преимущества: когда раньше обе машины выезжали на вызов, следующее обращение вставало в очередь, сейчас срочную помощь может оказать свободная бригада из соседнего района.

Денис Сачков подтвердил: у «скорой» не существует границ районов и городов, через день в Дновский район выезжают машины из Порхова и даже бежаницкого Чихачево.

В то же время Александр Котов обратил внимание, что время ожидания приезда бригады в течение последнего года изменилось не только в сельской местности, но и в городах – значительная нагрузка появилась в связи с появлением коронавирусной инфекции и необходимостью транспортировки пациентов в инфекционные больницы. И все это на фоне дефицита медицинских кадров.

«Мы все оказались в истории, когда пришлось действовать по ситуации и вместе приобретать опыт», - согласился Александр Козловский.

В ходе встречи жители Дно вновь пожаловались на необходимость прохождения медкомиссии в Порховской больнице, а не на месте, на нехватку врачей в сельских ФАПах и на отсутствие возможности записи к дновским врачам-специалистам через портал Госуслуг: в Порхове опция работает, в Дно не активна. Главврач межрайонной больницы Татьяна Горбунова пообещала разобраться и навести порядок.

Подводя итог, Александр Козловский отметил, что планируя посвятить встречу узкой теме, участники вновь подняли целый пласт проблем. «Мы планировали поговорить о работе скорой помощи, но половину времени в итоге вновь посвятили медпомощи в целом. Все озвученные обращения берём в работу», - пообещал депутат и подчеркнул, что именно работа с частными примерами поможет отрегулировать работу всей системы, понять, где у нее слабые места, и лучше, когда такая работа ведётся совместно – и активными представителями местной общественности, и органами власти.

Александр Котов обратил внимание, что часть поднятых вопросов объясняется причинами, которые невозможно устранить сразу, но есть организационные моменты, над которыми можно работать. «Мы все понимаем, что продолжается распространение коронавирусной инфекции, и скорая помощь задействована. Есть вопросы, решение которых требует длительного времени – например, обеспечение кадрами системы здравоохранения. Но в то же время целый ряд оргвопросов можно решить совместными усилиями профильных органов исполнительной власти области, администрации Дновского района, руководства межрайонной Порховской больницы и скорой медицинской помощи. Думаю, мы найдём решения, которые, прежде всего, устроят жителей Дновского района», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, встречу с активом Дновского района депутат Госдумы Александр Козловский, спикер регионального парламента Александр Котов и депутат областного Собрания Геннадий Григорьев провели 19 мая. Жители пожаловались на отсутствие необходимых кадров в больнице, на недостаточное информирование и неудобный график работы в Порховской больнице. Сначала к общему обсуждению проблем депутаты пригласили руководство двух районов, двух филиалов больницы и председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко, во второй встрече принял участие главный врач региональной службы Скорой помощи Денис Сачков.

Теги: #псковское областное собрание #дновский район #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?
В опросе приняло участие 569 человек
15.07.2021, 23:360 Глава ВОЗ не исключил утечку коронавируса из лаборатории 15.07.2021, 23:242 Шойгу обязал российских военных изучить статью Путина об Украине 15.07.2021, 23:070 Псковский суд снова отправил в колонию покинувшего дом бывшего осужденного 15.07.2021, 22:474 В Псковской области скорректировали ограничения по коронавирусу
15.07.2021, 22:430 Автомобиль «Пежо» загорелся на улице Байкова в Пскове. ВИДЕО 15.07.2021, 22:250 Михаил Иванов высказал мнение о допинг-скандале с псковским гребцом 15.07.2021, 22:091 Аппарат МРТ не работает в Псковском онкодиспансере 15.07.2021, 21:550 С просьбой возобновить работу приемного отделения больницы обратились к депутатам жители Дновского района
15.07.2021, 21:390 Сбер добавит семьям с детьми 2000 бонусных рублей 15.07.2021, 21:241 Псковская полиция раскрыла хищение огнетушителей с АЗС 15.07.2021, 21:100 Магазин «Все псковское» планируют открыть в регионе 15.07.2021, 20:532 Троих псковичей наградят медалью «За заслуги перед Псковом»
15.07.2021, 20:381 Псковский губернатор: Распространение АЧС может привести к убыткам в сотни миллионов рублей 15.07.2021, 20:281 Избирком заверил списки кандидатов четырех партий для участия в выборах в областное Собрание 15.07.2021, 20:120 Жителя Локни осудили за кражу женской одежды 15.07.2021, 19:550 Солист «Хора Турецкого» умер от коронавируса на 50-м году жизни
15.07.2021, 19:411 В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 15.07.2021, 19:111 Михаил Иванов объяснил идею партии упразднить Пенсионный фонд 15.07.2021, 19:112 Турчак предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях 15.07.2021, 19:004 ФСБ заявила о предотвращении теракта
15.07.2021, 18:471 Фронтмены псковской политики: на стартовой решетке 15.07.2021, 18:214 Минюст признал иноагентами восемь журналистов 15.07.2021, 18:040 ФК «Луки-Энергия» выбыл из Кубка России 15.07.2021, 18:016 В Псковской области выросло количество заболевших коронавирусом детей
15.07.2021, 18:006 Путина попросили ввести локдаун из-за высокой смертности от коронавируса 15.07.2021, 17:420 Член ЦИК Игорь Борисов рассказал, чем выделяется избирком Псковской области 15.07.2021, 17:410 Кража виски обернулась для порховича исправительными работами 15.07.2021, 17:380 Девочка 2014 года рождения пострадала в ДТП в Великолукском районе
15.07.2021, 17:330 Скончался актер и музыкант Петр Мамонов 15.07.2021, 17:271 Эстония выслала российского дипломата 15.07.2021, 17:230 Один из двух утонувших в Великолукском районе мужчин погиб после своего дня рождения 15.07.2021, 17:202 Золото с привкусом ржавчины
15.07.2021, 17:031 Михаил Иванов: Пенсионеры - не нахлебники государства 15.07.2021, 16:578 Более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область 15.07.2021, 16:560 В Пскове мужчина с молотком напугал прохожих 15.07.2021, 16:371 Игорь Борисов: Мы должны обеспечить нераспространение фейков
15.07.2021, 16:311 Росбанк предлагает 1500 рублей к школьным выплатам 15.07.2021, 16:270 Псковская гордума решила не поднимать размер платы за содержание жилого помещения 15.07.2021, 16:130 В народную программу ЕР может войти предложение о единой стратегии развития образования 15.07.2021, 16:120 В Москве расшифровали солдатские медальоны, найденные в Локнянском районе
15.07.2021, 16:050 Грозы с усилением ветра ожидаются сегодня в Псковской области 15.07.2021, 16:000 Михаил Иванов: Среди кандидатов Партии пенсионеров есть молодые люди 15.07.2021, 15:551 «Титан-Полимер» принял участие в научно-практической конференции в Омске 15.07.2021, 15:440 Движение «Голос» не фиксирует серьезных нарушений на старте избирательной кампании в Псковской области
15.07.2021, 15:390 Продолжаются работы по обновлению Усвят к 1000-летию поселка 15.07.2021, 15:310 Участок улицы Кузнецкой закроют в Пскове на несколько дней 15.07.2021, 15:270 В Пскове презентуют книгу «Южные псковские пригороды в Смутное время» 15.07.2021, 15:150 Дети из школ Псковского района получили навык пилотирования в «Кванториуме»
15.07.2021, 15:062 У трех опасных для купания объектов в Пскове организуют патрулирование 15.07.2021, 14:586 Игорь Борисов: Регистрация однополых браков противоречит Конституции РФ 15.07.2021, 14:550 Уровень годовой инфляции в Псковской области ниже, чем по России – Центробанк 15.07.2021, 14:192 «Сообразим на троих»: Итоги выдвижения кандидатов на выборы. ВИДЕО
15.07.2021, 14:180 В Кремле ответили на вопрос о поставке зарубежных вакцин в Россию 15.07.2021, 14:125 Фотофакт: В Пскове чистят Мирожский пруд 15.07.2021, 14:081 Борис Елкин прокомментировал свое назначение на пост замглавы администрации Пскова 15.07.2021, 14:000 Пожилой водитель врезался в опору ЛЭП в Острове
15.07.2021, 13:440 За уклонение от исправительных работ житель Куньинского района лишился свободы 15.07.2021, 13:331 Жители Дновского района мечтают отремонтировать памятник участнику войны 1812 года 15.07.2021, 13:281 Почти 3500 цветов из Кении и Израиля уничтожат в Псковской области 15.07.2021, 13:130 33-градусная жара ожидается в Псковской области 16 июля
15.07.2021, 13:060 Музыку австрийских композиторов услышат псковичи на концерте «Золото Вены» 15.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 15.07.2021, 12:590 Псковская лучница заняла второе место на Спартакиаде молодежи в Краснодаре 15.07.2021, 12:565 Ремесло в убыток
15.07.2021, 12:540 В МВД рассказали о плюсах отмены техосмотра для получения ОСАГО 15.07.2021, 12:500 Круглый стол «‎Наблюдение в Единый день голосования - 2021» прошел в Пскове 15.07.2021, 12:450 Псковский фермер стал лицом кампании Россельхозбанка по поддержке отечественных аграриев 15.07.2021, 12:410 «Сообразим на троих»: Смена власти в Пскове и итоги выдвижения кандидатов на выборы
15.07.2021, 12:330 Иван Шагин станет директором псковской школы №47 15.07.2021, 12:2712 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП 15.07.2021, 12:230 Раиса Кузина стала почетным гражданином Пскова 15.07.2021, 12:170 Гордума согласовала назначение Бориса Елкина на должность первого замглавы администрации Пскова
15.07.2021, 12:080 Росгвардейцы задержали укравшего продукты великолучанина 15.07.2021, 11:590 Без «Жилища» 15.07.2021, 11:520 В Новосокольниках осудили похитителей железнодорожных подкладок 15.07.2021, 11:374 В Псковской области более 130 человек заразились коронавирусом за сутки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.