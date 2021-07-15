Общество

С просьбой возобновить работу приемного отделения больницы обратились к депутатам жители Дновского района

Возобновить работу приемного отделения в Дновском филиале межрайонной Порховской больницы и обеспечить возможность записи к врачам-специалистам через Госуслуги попросили жители райцентра на встрече, посвященной работе скорой медицинской помощи. Совещание местного актива с представителями органов власти состоялось по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского и спикера областного Собрания Александра Котова – встречу запланировали еще в июне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Участие в разговоре принял главный врач региональной службы Скорой помощи Денис Сачков. И хотя тема для разговора изначально предполагалась узкой, разговор вновь вернулся к работе системы здравоохранения в муниципалитете.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Главный вопрос местного сообщества оказался связан с порядком оказания экстренной помощи в условиях стационара и вместил по сути работу как неотложки, так и филиала больницы. После объединения двух учреждений в одну межрайонную больницу с центром в Порхове дновский филиал потерял приёмное отделение. Теперь в нерабочее время не только с серьезными, но и мелкими проблемами со здоровьем, помощь при которых не является неотложной, дновцы отправляются в Порхов за 27 километров.

Жители Дно пожаловались, что в помещения скорой помощи им не попасть – прием на месте упростил бы жизнь и сократил время оказания медпомощи. До объединения «скорой» в централизованную областную службу фельдшера или медсестру можно было застать между вызовами.

Денис Сачков, разъясняя ситуацию, предложил не путать оказание помощи в стационаре и на выезде. Помещения скорой помощи предназначены только для отдыха бригад. И если обе машины уехали на вызов, на базе не дежурит врач. Экстренный прием на месте, по словам Дениса Сачкова, может быть организован в больнице – чаще всего в приёмном отделении. Задача «скорой» – приехать по вызову, оказать первую помощь и доставить в медучреждение по профилю.

Представители актива обозначили частные примеры из жизни: отсутствие снотворных и обезболивающих средств у бригады – по словам Дениса Сачкова, их и не должно быть, их не может назначить лишь лечащий врач, или, например, случаи, когда пациент из района с не подтвердившимся диагнозом остаётся в Пскове без денег и документов. Главврач областной службы согласился, подобные ситуации реальны – фельдшер должен был предупредить, и это его недоработка. Каждый эпизод взаимодействия со службой неотложной помощи можно проверить даже спустя время. Например, записи общения по телефону хранятся бессрочно, а местонахождение любого автомобиля и диспетчер, и главврач отслеживают в режиме онлайн – сам Денис Сачков делает это с помощью планшета, где бы ни находился.

Представители общественности обратились с вопросом к Александру Котову, как он лично относится к объединению скорой помощи в областную структуру. По мнению председателя областного Собрания, новый порядок имеет очевидные преимущества: когда раньше обе машины выезжали на вызов, следующее обращение вставало в очередь, сейчас срочную помощь может оказать свободная бригада из соседнего района.

Денис Сачков подтвердил: у «скорой» не существует границ районов и городов, через день в Дновский район выезжают машины из Порхова и даже бежаницкого Чихачево.

В то же время Александр Котов обратил внимание, что время ожидания приезда бригады в течение последнего года изменилось не только в сельской местности, но и в городах – значительная нагрузка появилась в связи с появлением коронавирусной инфекции и необходимостью транспортировки пациентов в инфекционные больницы. И все это на фоне дефицита медицинских кадров.

«Мы все оказались в истории, когда пришлось действовать по ситуации и вместе приобретать опыт», - согласился Александр Козловский.

В ходе встречи жители Дно вновь пожаловались на необходимость прохождения медкомиссии в Порховской больнице, а не на месте, на нехватку врачей в сельских ФАПах и на отсутствие возможности записи к дновским врачам-специалистам через портал Госуслуг: в Порхове опция работает, в Дно не активна. Главврач межрайонной больницы Татьяна Горбунова пообещала разобраться и навести порядок.

Смотрите также Вопросы доступности медпомощи обсудили депутаты с дновскими общественниками

Подводя итог, Александр Козловский отметил, что планируя посвятить встречу узкой теме, участники вновь подняли целый пласт проблем. «Мы планировали поговорить о работе скорой помощи, но половину времени в итоге вновь посвятили медпомощи в целом. Все озвученные обращения берём в работу», - пообещал депутат и подчеркнул, что именно работа с частными примерами поможет отрегулировать работу всей системы, понять, где у нее слабые места, и лучше, когда такая работа ведётся совместно – и активными представителями местной общественности, и органами власти.

Александр Котов обратил внимание, что часть поднятых вопросов объясняется причинами, которые невозможно устранить сразу, но есть организационные моменты, над которыми можно работать. «Мы все понимаем, что продолжается распространение коронавирусной инфекции, и скорая помощь задействована. Есть вопросы, решение которых требует длительного времени – например, обеспечение кадрами системы здравоохранения. Но в то же время целый ряд оргвопросов можно решить совместными усилиями профильных органов исполнительной власти области, администрации Дновского района, руководства межрайонной Порховской больницы и скорой медицинской помощи. Думаю, мы найдём решения, которые, прежде всего, устроят жителей Дновского района», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, встречу с активом Дновского района депутат Госдумы Александр Козловский, спикер регионального парламента Александр Котов и депутат областного Собрания Геннадий Григорьев провели 19 мая. Жители пожаловались на отсутствие необходимых кадров в больнице, на недостаточное информирование и неудобный график работы в Порховской больнице. Сначала к общему обсуждению проблем депутаты пригласили руководство двух районов, двух филиалов больницы и председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко, во второй встрече принял участие главный врач региональной службы Скорой помощи Денис Сачков.