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Общество

Вопросы доступности медпомощи обсудили депутаты с дновскими общественниками

10.06.2021 11:26|ПсковКомментариев: 0

Вопросы оказания медпомощи и взаимоотношений межрайонной больницы и ее филиала обсудили в Дно представители органов власти с врачами и местными общественниками. Встреча состоялась по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского и спикера областного Собрания депутатов Александра Котова. Участие в разговоре приняла руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Часть вопросов дновский актив озвучил на встрече с Александром Козловским, Александром Котовым и Геннадием Григорьевым три недели назад. Среди наиболее острых проблем тогда было названо прохождение диспансеризации – педагогические работники вынуждены ездить на плановый профосмотр в Порхов, где расположено головное отделение больницы. Иногда на посещение врачей уходит три дня. Альтернатива есть и в Дно – в железнодорожной больнице, но аналогичный осмотр там обходится дороже.

Главный врач межрайонной больницы Татьяна Горбунова подтвердила: дновский филиал не имеет возможности проводить профосмотры, поскольку не располагает полным перечнем необходимых специалистов в штате – нет своего отоларинголога. Александр Котов повторил ранее высказанное предложение об организации выездного приема порховских врачей по отдельному графику. Таким же образом, по мнению спикера, в помещениях поликлиники могли бы проводить прием пациентов узкие специалисты областной больницы: кардиолог, эндокринолог, нефролог.

Марина Гаращенко рассказала, что комитет по здравоохранению планирует в ближайшее время возобновить работу мобильной службы помощи. Аналоги есть в других субъектах – например, в Приморье курсируют «Поезда здоровья». Предполагается, что в Псковской области бригада врачей будет выезжать по заявкам в оснащённом современной диагностической техникой автотранспорте. В этом случае пациенты смогут попасть на прием не только в райцентре, но и в сельских поселениях, через которые будет проложен маршрут.

В ближайшие годы в Дновском районе запланировано строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов: в 2022 году – в деревнях Искра и Большое Юрково, в 2023 году – в посёлке Дачное, в деревнях Выскодь и Морино, в 2025 году – в деревнях Белая, Лукомо и в Гаврово.

Александр Котов поинтересовался у Марины Гаращенко, насколько реально поменять расположение ФАПа – не всегда к подбору места были привлечены власти поселений, которые лучше знают местные особенности. Председатель комитета сообщила, что все ФАПы 2022 года уже нанесены на карту федерального портала, поменять указанные точки можно, но сложно – с учётом внесённых данных в самое ближайшее время будут объявлены торги. На будущее участники встречи договорились принимать решение с учётом мнения местных жителей.

Глава Выскодской волости Елена Гуляева обратила внимание, что в деревне Выскодь ФАП привели в порядок в 2005 году, и всё, чего ему не хватает, это врача. По словам Марины Гаращенко, за 16 лет стандарты оказания медпомощи ушли вперед, перемены предусмотрены в интересах пациентов. Федеральная программа допускает не только строительство модульных пунктов, но и капитальные ремонты, однако, ФАП не может располагаться в приспособленном помещении.

 

«Вопрос привлечения кадров – один из самых острых для региона. Мы работаем не то, что в ежедневном – в ежеминутном режиме», - ответила на вопрос о привлечении врачей в Дновский район Марина Гаращенко. Председатель комитета поблагодарила депутатский корпус областного Собрания за поддержку врачей в вопросе приобретения жилья – дополнительное финансирование на эти цели не имело таких объемов никогда. И если раньше комитет мог приобрести 2-3 квартиры в год, то в 2020 и в 2021 году их было куплено уже по 17, а в перспективе планируется еще более значительное увеличение. Марина Гаращенко заверила, что и для дновского врача такая квартира может быть приобретена при соблюдении необходимых требований.

Жители Дно высказали обеспокоенность отсутствием обещанного современного флюорографа в поликлинике. Для размещения оборудования нужно демонтировать старую технику и отремонтировать кабинет. Главврач Татьяна Горбунова развеяла сомнения общественников – старый флюорограф уже демонтирован. Марина Гаращенко в продолжение уточнила, что по закону ремонт помещения может начаться лишь после заключения контракта на покупку. Работа ведется в плановом режиме и до конца года будет завершена.

В подтверждение слов Татьяна Горбунова после встречи продемонстрировала депутатам освобождённое помещение, а затем и весь потенциал дновской поликлиники. Ремонт, организация входной группы и работы информационных систем были выполнены по самым современным требованиям. Гости осмотрели оснащенный по последнему слову стоматологический кабинет, процедурные, зоны отдыха для старших пациентов и для детей.

«Я приятно удивлен организацией работы в поликлинике – здесь совсем недавно сделан хороший ремонт, установлено самое современное оборудование. Спасибо нашему губернатору – он личное участие в этом принимал. Мне кажется, здесь есть все условия, чтобы люди могли обратиться и получить первичную медицинскую помощь. Конечно, остается актуальной проблема всего нашего здравоохранения – нехватка кадров, медицинского персонала, но над этим работаем мы все, и, надеюсь, эти вопросы решаемы и Дновский филиал будет полностью обеспечен», - поделился впечатлениями от осмотра спикер областного Собрания Александр Котов.

По итогам двухчасовой встречи депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что по многим обращениям жителей района Марина Гаращенко дала исчерпывающую информацию. «А те вопросы, которые требуют проработки, мы проконтролируем, чтобы в ближайшее время были решены, - добавил Александр Козловский. – Очевидно, что необходима более серьёзная работа по информированию, поэтому мы договорились, что будем чаще встречаться, обсуждать, в том числе и вопросы здравоохранения. Следующую встречу посвятим организации работы скорой помощи».

По мнению Александр Котова, многие вопросы, прозвучавшие на встрече, могли быть сняты намного раньше. Их наличие говорит о сложности коммуникации сторон. «Надеюсь, у администрации района, у руководства Порховской межрайонной больницы и дновского филиала будут выстроены рабочие отношения, когда в рабочем порядке некоторые вопросы, связанные с обслуживанием жителей города и района, можно решать гораздо быстрее» - выразил надежду председатель областного Собрания.

Напомним, встречу с активом Дновского района депутат Госдумы Александр Козловский, спикер регионального парламента Александр Котов и депутат областного Собрания Геннадий Григорьев провели 19 мая. Жители пожаловались на отсутствие необходимых кадров в больнице, на недостаточное информирование и неудобный график работы в Порховской больнице. На общее обсуждение депутаты пригласили руководство двух районов, двух филиалов больницы и председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Теги: #медицина #псковское областное собрание #дновский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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