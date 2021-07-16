Отстраненные от работы псковичи-антипрививочники останутся без зарплаты

Жителей Псковской области, не прошедших вакцинацию от коронавируса, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев.
Главный государственный инспектор труда в Псковской области отметил, что работник отстраняется либо до исполнения указанных в нормативно-правовых актах решений, либо до завершения пандемии. Геннадий Иойлев добавил, что пришедший после вакцинации на работу ранее отстраненный сотрудник будет получать заработную плату за фактически отработанное время.
Ранее главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер. Отстранять от работы жителей региона, не прошедших вакцинацию, начнут с 23 июля.