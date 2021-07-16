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Общество

Отстраненные от работы псковичи-антипрививочники останутся без зарплаты

16.07.2021 12:55|ПсковКомментариев: 4

Жителей Псковской области, не прошедших вакцинацию от коронавируса, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев.

«Инспекция труда в соответствии с поручением федеральной службы труда и занятости уполномочена разъяснять порядок отстранения, не основания. По этому поводу есть уже дополнительные разъяснения Минтруда. Соответственно, в этих разъяснениях определено, что работодатель не может, а обязан отстранить (работника — ред.) в соответствии с нормой ТК в связи с неисполнением закона о санитарном благополучии и нормативных актов субъекта Российской Федерации, то есть распоряжения губернатора и постановления главного санитарного врача. Соответственно, основания отстранения связаны с этими двумя нормативными актами субъекта», - объяснил Геннадий Иойлев.

Главный государственный инспектор труда в Псковской области отметил, что работник отстраняется либо до исполнения указанных в нормативно-правовых актах решений, либо до завершения пандемии. Геннадий Иойлев добавил, что пришедший после вакцинации на работу ранее отстраненный сотрудник будет получать заработную плату за фактически отработанное время.

Ранее главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер. Отстранять от работы жителей региона, не прошедших вакцинацию, начнут с 23 июля.

Теги: #Государственная инспекция труда #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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