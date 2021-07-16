Общество

Отстраненные от работы псковичи-антипрививочники останутся без зарплаты

Жителей Псковской области, не прошедших вакцинацию от коронавируса, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев.

«Инспекция труда в соответствии с поручением федеральной службы труда и занятости уполномочена разъяснять порядок отстранения, не основания. По этому поводу есть уже дополнительные разъяснения Минтруда. Соответственно, в этих разъяснениях определено, что работодатель не может, а обязан отстранить (работника — ред.) в соответствии с нормой ТК в связи с неисполнением закона о санитарном благополучии и нормативных актов субъекта Российской Федерации, то есть распоряжения губернатора и постановления главного санитарного врача. Соответственно, основания отстранения связаны с этими двумя нормативными актами субъекта», - объяснил Геннадий Иойлев.

Главный государственный инспектор труда в Псковской области отметил, что работник отстраняется либо до исполнения указанных в нормативно-правовых актах решений, либо до завершения пандемии. Геннадий Иойлев добавил, что пришедший после вакцинации на работу ранее отстраненный сотрудник будет получать заработную плату за фактически отработанное время.

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Ранее главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер. Отстранять от работы жителей региона, не прошедших вакцинацию, начнут с 23 июля.