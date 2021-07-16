Общество

В России продлили срок действия подлежащих замене паспортов

Подлежащие замене паспорта граждан России по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

То есть у россиян появилась возможность менять документ не в экстренном порядке, а с запасом в три месяца.

Кроме того, продлевается срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Теперь это не 30, а тоже 90 дней.

Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

Еще одно изменение заработает с 1 июля 2022 года: срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от места подачи бумаг. Сейчас это занимает десять дней, если документы предоставили по месту жительства, и 30 — во всех остальных случаях.