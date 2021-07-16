Общество

Завтра в Пушкинском Заповеднике начинается «музыкальное лето»

В субботу, 17 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открывают цикл традиционных камерных концертов «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первым пунктом в большой, до конца августа, афише стоит выступление Людмилы Трушталевской (фон Крюденер-Струве) и Леонида Ерёмина. Этот дуэт хорошо знаком постоянным посетителям музыкальных вечеров в музее.

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Программа, с которой вокалистка (сопрано) и пианист выступят в Святогорье в этот раз, называется «История одного романса» и включает в себя вокальные миниатюры Варламова, Гурилева, Даргомыжского и других русских композиторов на стихи Пушкина

и Лермонтова. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории - 12+.

Далее в афише «Летних вечеров…» — выступления музыкантов из Пскова и российских столиц; среди последних — дуэт Екатерины Лесковой (меццо-сопрано) и Филиппа Чельцова, Иван Долгунов (скрипка, альт). Есть в афише и два спектакля. Первый из них — «Пиковая дама, или Цена одного rendez-vous» по повести А.С. Пушкина и опере П.И. Чайковского — исполняют Анна Яковлева, Аслан Намиток, Наталья Варламова. Второй — «Онегин двести лет спустя» — моноспектакль гитариста, певца и композитора Владимира Щукина, в который вошли песни, романсы и баллады на стихи поэтов XIX столетия.

«Летние вечера в Пушкинском Заповеднике» традиционно будут проходить по субботам в «Зелёной гостиной» мемориального дома Осиповых и Вульфов в музее-усадьбе «Тригорское». Их расписание с указанием точного времени начала того или иного концерта или спектакля и с другими важными подробностями можно найти на сайте «Михайловского».