Общество

В Пскове начался подвоз воды к медицинским объектам

Параллельно с проведением работ на сетях в Пскове с 8.00 субботы начался подвоз воды к медицинским объектам. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте МП Пскова «Горводоканал».

В Пскове впервые за 11 лет на сутки остановили водоснабжение с 0.00 17 июля по 0.00 18 июля. Последний раз такое масштабное отключение воды в областном центре было в августе 2010 года.

Давление в трубах начали снижать 16 июля в 23.00, в полночь насосы полностью отключили.

В субботу специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» проводят необходимые ремонтные работы на сетях водоснабжения. Работы планируется закончить 17 июля к 19.00-20.00, после чего начнется плавный запуск воды в труды.

Учреждениям здравоохранения, на объекты гостиничного комплекса и в спальные районы организуют подвоз питьевой воды.