Общество

Губернатор Михаил Ведерников собирается идти на второй срок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пошутил на тему перехода на работу в Москву. Эту тему он затронул в своем видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Еще одна кадровая новость связана с моим переходом на работу в Москву. Поэтому это последний выпуск еженедельного. Конечно, это штука на тему вбросов в блогосфере, - сказал губернатор. - Я верю, что многие наши проекты меняют жизнь Псковской области к лучшему. По многим нам удалось добиться существенных результатов. Но работы еще очень-очень много. Поэтому буду продолжать делать всё для того, чтобы до конца моего губернаторского срока оправдать доверие жителей региона. А если люди поддержат, пойду и на второй срок», - сказал Михаил Ведерников.

«Берегите себя и читайте проверенные новости», - заключил губернатор.