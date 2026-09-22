«Дневной дозор»: Почему, несмотря на массированный курс на воспитание патриотизма, юные псковичи плюют в Вечный огонь?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему, несмотря на массированный курс на воспитание патриотизма, юные псковичи плюют в Вечный огонь? Как с этим явлением бороться?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Патриотическое воспитание молодежи в последние годы представителями всех уровней власти декларируется как одна из приоритетных государственных задач. Для ее решения созданы молодежные организации - «Движение первых» и «Юнармия», проводятся многочисленные мероприятия и акции. На воспитание патриотизма у молодых россиян тратятся значительные средства и ресурсы государства. Однако, видимо, «уроков о важном», патриотических лагерей и слетов, игр в «Зарницу 2.0» некоторым молодым людям - недостаточно.

Только за последние недели в Псковской области зафиксированы два случая, когда подростки оскверняли Вечные огни. Один из них произошел в Пскове, второй - в Псковском муниципальном округе.

Как бороться с этим явлением, почему это происходит, в чем кроется проблема такого поведения? Будет разбираться в программе «Дневной дозор».

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, комментируя ситуацию произошедшею 8 сентября в сквере Павших борцов, где подростки осквернили Вечный огонь, отметил, что данный случай и наказание этих ребят должны послужить примером для других и убедить их в наказуемости и постыдности подобных действий.

«Если честно, то лично у меня в голове просто не укладывается, как молодые люди могут так поступать с символами памяти миллионов человек. Искренне надеюсь, что родители и классные руководители этих детей обязательно проведут с ними профилактическую работу. И что ребята искренне, по настоящему, не потому что их наказали, а потому что они осознали тот поступок, который они совершили, вернутся на эти места, но не для того, чтобы фальшиво извиниться, а чтобы отдать дань памяти тем людям, в честь которых эти монументы были установлены».

Семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина также согласна с тем, что наказание за подобные деяния могут служить хорошим инструментом профилактики девиантного поведения детей.

«Насчёт того, что есть всякие курсы, а дети так поступают. Вы же понимаете, что информация доходит не до всех. То есть кто-то её воспринимает, а кто-то - нет. Поэтому здорово, если от этих курсов будет меньше таких инцидентов, но на то, что они уйдут совсем — надеяться совершенно не стоит. А почему они так поступают? Я считаю, что это общая культура, общее воспитание детей, которые вот так относятся Дело не только в патриотизме. Ломают то, что построено, есть всякие акты вандализма и так далее. То есть это всё про невоспитанность, про недостаточное нравственное развитие, моральное развитие и так далее. Такие люди есть. И мне кажется, бороться можно только за счёт привлечения к ответственности. До тех пор, пока это остаётся безнаказанным, значит, так можно поступать. Он не будет так поступать, если будет знать, что за это последует наказание. Это тоже работает. Это тоже хороший механизм».

Заслуженный учитель РФ Владимир Орлов уверен, что все воспитание должно начинаться со школы.

«Сразу ничего не сделаешь. Нужен целый комплекс воспитательный мер. Раньше-то, в советское время, школьники были действительно патриотически настроены. А потом, в 90-е годы, все пошло наперекосяк. Поэтому надо серьезно школой заниматься, воспитанием подрастающего поколения. Там, где хорошо патриотическое воспитание поставлено, все нормально. А есть, конечно, и такие товарищи. Надо начинать с самых первых лет школы. Тогда молодежь будет соответствующая».

А депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева, напротив, считает, что воспитание должно идти из семьи.

«Здесь необходимо родителям с детьми работать и с самого младенчества говорить о нашей стране, о памятниках и о том, чем мы должны гордиться и в первую очередь об истории. Поэтому как бы не старались школы, как бы мы не вводили патриотическое воспитание, в первую очередь это семья».

О важности семейного воспитания говорит и председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрания Псковской области Дарья Морозова.

«На мой взгляд, очень важно понимать, что патриотическое воспитание– это все-таки не только официальные мероприятия, памятные даты и "Разговоры о важном" в школе. Очень много, на мой взгляд, идет именно из семьи. Сейчас мы живем в очень быстром мире, у нас постоянная многозадачность, у нас кругом социальные сети, желание везде успеть. Очень важно в этой гонке немного замедлиться и уделить, наверное, больше внимания семье, разговором между членами семьи. Ведь, на мой взгляд, все-таки именно через семью ребенок во многом перенимает ценности и привычки, которые закладывают родители: если родители сами чтут память, рассказывают о своих родных, о подвигах, вместе ходят на праздничные мероприятия 9 Мая, то ребенок это перенимает естественным, путем. Это как с любыми привычками, полезными, вредными. Если они есть в семье, ребенок их перенимает, и в таком случае, это уже не выглядит, как что-то навязанное. Это обязательно становится нормальным, здоровым поведением внутри семьи. Мне кажется, что здесь очень важно начинать с себя, нам, как молодежи, молодому поколению, важно самим сохранить эти нравственные ориентиры, уважение к нашей истории, памяти, а потом уже передавать это дальше, будущему поколению».

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев подчеркнул, что такое поведение детей должно быть искоренено.

«Это очень неприятный момент. Такого вообще не должно быть. С этими детьми нужно работать: и родителям, и школе. Нужно детям разъяснять, что это люди, которые погибли за интересы России, за наше светлое будущее, против нацизма. Рассказать им историю этого нацизма, чтобы они понимали, что нацизм — несёт только вред человечеству. Столько погибло людей во время Великой Отечественной войны. И надо детям разъяснять и в домашних условиях, и в школе, и надо на родительских собраниях об этом говорить. Это очень позорное явление, и оно должно быть искоренено».

Мир изменился, раньше уважали труд, сейчас уважают картинку, раньше ценили, когда человек работает и зарабатывает, сейчас ценят, когда человек выглядит успешным, уверен директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах. Он объяснил, как, по его мнению, должно выстраиваться патриотическое воспитание.

«Дети смотрят интернет, они поддаются на легкие деньги, которые им обещает ВСУ, чтобы получить деньги в карман, не задумываясь над тем, что они делают: сжигают ли машину или делают еще какие-то нехорошие вещи. Они об этом не думают. Они думают - главное, чтобы получить легкие деньги, которые им пригодятся на конфеты, чтобы купить телефон или еще что-то. Наше патриотическое воспитание должно быть более углубленным и доходить до каждого человека. Кадров, которые могли бы это делать, не хватает, потому что их большинство находится на СВО. Бедные учителя и педагоги дополнительного образования утонули в бумагах, которые они должны оформить, чтобы доложить о своей работе. Это сложные условия, трудные, но тем не менее дети, которых мы видим, которые к нам приходят, которых мы встречаем на различных мероприятиях, воспринимают эти мероприятия как свои. Чаще нужно привлекать детей к конкретным мероприятиям, не в общем, а к конкретным».

Председатель Совета молодежной организации «Вечевой орден» Екатерина Родина назвала, что самое важное в патриотическом воспитании молодежи можно сделать.

«К сожалению, деструктивное поведение, особенно связанное с осквернением памятных мест, памятных знаков - не редкость. И наверное, основная причина такого поведения кроется в том, что ребята не воспринимают историю, как что-то личное. К сожалению, у нас многие мероприятия проводятся в не совсем интересных для молодежи форматах, такие форматы не способствуют тому, чтобы ребенок чувствовал свою причастность к истории страны, что от него зависит, как в будущем эта история будет сохраняться. Поэтому самое важное, что мы можем сделать в этом направлении - это говорить с молодежью на одном языке, использовать контент в соцсетях, в СМИ, который понятен молодежи. Использовать интерактивные форматы работы. Это, собственно, то, с чем и наша организация работает уже много лет. И конечно, прежде всего, чтобы не было таких деструктивных проявлений, у молодежи просто не должно быть времени для того, чтобы совершать такие поступки. Молодой человек должен быть занят не только в школе, не только домашними делами, но и разными созидательными делами, в волонтерстве, если у него день будет занят подобными историями, вряд ли у него появится желание деструктивно себя вести».

Дети не всегда понимают, как их действия могут повлиять на дальнейшую жизнь, считает начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Светлана Королькова. Она рассказала, какую профилактическую работу проводят с детьми и подростками.