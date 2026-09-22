Как выбрать вакцину от гриппа в этом сезоне, объяснила псковский врач

Все три вакцины против гриппа, которые поступят в Псковскую область, одинаково эффективны, и пациент может выбрать любой из препаратов по своему желанию. Об этом сообщила врач-терапевт Псковской городской поликлиники Ариадна Мишакова в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Специалист перечислила названия вакцин, которые регион получит в этом сезоне: «Флю-М», «Ультрикс» и «Совигрипп». «Разницы для обывателя особой нет. Они все одинаково хорошо действуют, одинаково эффективны», — заявила врач. Ариадна Мишакова уточнила, что на данный момент в наличии находится «Флю-М», поскольку прививочный сезон только начался, а вакцина «Совигрипп» поступит в ближайшее время.

Доктор разъяснила механизм обновления состава препаратов. Учёные ежегодно изменяют состав вакцины в зависимости от прогнозов по штаммам, которые будут превалировать в конкретном году. «В этом году из списка штаммов были исключены три. И, соответственно, добавлены новые, которые по прогнозам должны будут прийти, более подверженные заболеваемости», — отметила специалист. Она обратила внимание, что вакцинация прошлого года не защищает от текущего сезона, поскольку вирусы быстро изменяются.

Врач также ответила на вопрос о праве пациента выбирать конкретный препарат. «При наличии нескольких видов пациент может выбрать вакцину по своему желанию. Но в этом нет какой-то острой необходимости, потому что все они вырабатывают иммунитет», — пояснила Ариадна Мишакова. Она добавила, что выбрать определённую вакцину имеет смысл только при наличии специальных показаний от узкого специалиста. В остальных случаях предпочтения пациента не влияют на уровень защиты.