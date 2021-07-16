Общество

Проблемы жителей нацпарка «Себежский» требуют решения - Николай Валуев

Проблемы жителей нацпарка «Себежский» требуют решения. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал депутат Госдумы Николай Валуев.

«Сегодня работаем в Псковской области. Проблемы жителей населенных пунктов, расположенных на территориях различного вида ООПТ по всей России одинаковы. Они требуют решения. По выходу 505-ФЗ в общем-то основной задачей всех глав населённых пунктов является осуществление внесения границ в ЕГРН. Приняли решение о совместном разъяснительном заседании с участием Росреестра и Росимущества», - написал депутат.

Он сообщил, что осенью будет открыт туристический кластер в национальном парке «Себежский». Эта территория граничит с городом Себеж и является излюбленным местом отдыха жителей и гостей. Пропускная способность заповедника «Полистовский» не может быть удовлетворена имеющимися в наличии помещениями и инфраструктурой. Для этого требуется построить новый просторный визит-центр, о чем и доложил директор заповедника Николай Кораблев.

«Эти и другие вопросы были обсуждены участниками заседания, среди которых был ваш покорный слуга, а также депутат ГД РФ от Псковской области Козловский Александр Николаевич и руководитель Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ МПР России Маканова Ирина Юрьевна, депутат областного собрания Козякова Дарья Викторовна», - написал Николай Валуев.