 
Общество

Бухгалтеры, кадровики и айтишники могут попасть под сокращение в 2027 году

0

В России в 2027 году под сокращение могут попасть сотрудники административных отделов, бухгалтерии, кадровых служб и IT-сферы. Такой прогноз дали аналитики сервиса GdeRabota.ru.

По мнению экспертов, прежде всего изменения могут затронуть начинающих специалистов, чьи обязанности работодатели способны объединить, автоматизировать или передать другим сотрудникам.

«В первую очередь речь идет о начальных позициях, где обязанности можно объединить, оптимизировать или передать другим специалистам. Однако риск зависит от состояния работодателя и спроса на его продукцию, а не только от названия профессии», - отметили аналитики.

Так, в Москве за неполный 2026 год опубликовали 105,9 тысячи вакансий администраторов против 151,2 тысячи за аналогичный период 2023 года. Количество предложений сократилось примерно на 30%.

Среди причин возможных сокращений эксперты называют замедление спроса, рост расходов компаний и высокую стоимость кредитования. Автоматизация также влияет на рынок труда, но не является единственным фактором. При этом последствия сокращений будут зависеть от экономики конкретного региона. В городах, где рабочие места сосредоточены на одном крупном предприятии, проблемы работодателя могут затронуть и смежные отрасли.

Аналитики подчёркивают, что риск увольнения зависит не столько от профессии или размера компании, сколько от её финансового положения и потребности в сотрудниках, пишет «Газета.ru».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026