Бухгалтеры, кадровики и айтишники могут попасть под сокращение в 2027 году

В России в 2027 году под сокращение могут попасть сотрудники административных отделов, бухгалтерии, кадровых служб и IT-сферы. Такой прогноз дали аналитики сервиса GdeRabota.ru.

По мнению экспертов, прежде всего изменения могут затронуть начинающих специалистов, чьи обязанности работодатели способны объединить, автоматизировать или передать другим сотрудникам.

«В первую очередь речь идет о начальных позициях, где обязанности можно объединить, оптимизировать или передать другим специалистам. Однако риск зависит от состояния работодателя и спроса на его продукцию, а не только от названия профессии», - отметили аналитики.

Так, в Москве за неполный 2026 год опубликовали 105,9 тысячи вакансий администраторов против 151,2 тысячи за аналогичный период 2023 года. Количество предложений сократилось примерно на 30%.

Среди причин возможных сокращений эксперты называют замедление спроса, рост расходов компаний и высокую стоимость кредитования. Автоматизация также влияет на рынок труда, но не является единственным фактором. При этом последствия сокращений будут зависеть от экономики конкретного региона. В городах, где рабочие места сосредоточены на одном крупном предприятии, проблемы работодателя могут затронуть и смежные отрасли.

Аналитики подчёркивают, что риск увольнения зависит не столько от профессии или размера компании, сколько от её финансового положения и потребности в сотрудниках, пишет «Газета.ru».