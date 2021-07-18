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Общество

127 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

18.07.2021 12:20|ПсковКомментариев: 1

127 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 42 179. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений в Псковской области провели 442 682 исследования на COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа сделали 1071 тест.

Выздоровели 34 829 человек (+120 за сутки), умер 521 пациент, за прошедшие сутки в статистику добавилось четыре летальных исхода от коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 15197
Великие Луки – 6882
Бежаницкий район - 424
Великолукский район – 946
Гдовский район – 684
Дедовичский район – 924
Дновский район - 340
Красногородский район – 270
Куньинский район – 373
Локнянский район - 292
Невельский район – 1577
Новоржевский район – 540
Новосокольнический район – 1098
Опочецкий район – 1014
Островский район – 2013
Палкинский район – 449
Печорский район – 758
Плюсский район – 711
Порховский район –  1299
Псковский район – 3464
Пустошкинский район – 419
Пушкиногорский район - 479
Пыталовский район – 528
Себежский район – 696
Стругокрасненский район – 479
Усвятский район – 277
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.

Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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