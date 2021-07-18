Общество

127 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

127 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 42 179. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений в Псковской области провели 442 682 исследования на COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа сделали 1071 тест.

Выздоровели 34 829 человек (+120 за сутки), умер 521 пациент, за прошедшие сутки в статистику добавилось четыре летальных исхода от коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 15197

Великие Луки – 6882

Бежаницкий район - 424

Великолукский район – 946

Гдовский район – 684

Дедовичский район – 924

Дновский район - 340

Красногородский район – 270

Куньинский район – 373

Локнянский район - 292

Невельский район – 1577

Новоржевский район – 540

Новосокольнический район – 1098

Опочецкий район – 1014

Островский район – 2013

Палкинский район – 449

Печорский район – 758

Плюсский район – 711

Порховский район – 1299

Псковский район – 3464

Пустошкинский район – 419

Пушкиногорский район - 479

Пыталовский район – 528

Себежский район – 696

Стругокрасненский район – 479

Усвятский район – 277

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.