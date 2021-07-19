Общество

Родителям предлагают получить психологическую поддержку по телефону доверия

Псковичам напомнили о возможности воспользоваться детским телефоном доверия. Всероссийский проект «Детский телефон доверия 8-800-2000-122», направленный на оказание экстренной психологической помощи по телефону детям, подросткам и их родителям, с 2010 года реализует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основные принципы работы детского телефона доверия:

Бесплатность – звонок любой продолжительности на детский телефон доверия 8-800-2000-122 абсолютно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона. Анонимность — общение с консультантом (психологом) детского телефона доверия полностью анонимно: отсутствует определитель номера, можно представиться вымышленным именем. Консультанты детского телефона доверия также работают под псевдонимами. Доступность — действует на всей территории России, позвонить можно из любой точки страны с любого телефона. Конфиденциальность — содержание разговора останется тайной. Никакая информация об обратившемся за помощью на детский телефон доверия, а так же о тематике его обращения не раскрывается. Профессионализм — на детском телефоне доверия работают только квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.

Уникальность данной службы для России заключается в:

обеспечении доступности и своевременности оказания психологической помощи детям по вопросам, связанным с острыми жизненными ситуациями;

эмоциональной поддержке детей, укреплении их уверенности в себе;

предупреждении суицидов и насилия среди детей-подростков;

оказании помощи в мобилизации их творческих, интеллектуальных, личностных, духовных ресурсов для выхода из кризисного состояния;

профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;

психологическом консультировании родителей, определении алгоритмов действий для нормализации отношений с детьми;

содействии развитию психологической грамотности населения.

Служба работает во всех субъектах Российской Федерации. Дети, подростки, их родители, иные граждане при звонке на номер 8-800-2000-122 в любом населенном пункте со стационарных или мобильных телефонов могут получить психологическую помощь специалистов действующих региональных служб, оказываемую на принципах анонимности, конфиденциальности.

В Псковском регионе действуют следующие ресурсы и службы оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним:

1) Консультационная служба Псковской области (на базе ГБУ «Центр «Призма») создана в Псковской области в целях оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и образования детей (в том числе по вопросам кризисных состояний). Список площадок и консультантов представлен на сайте ГБУ «Центр «Призма» по ссылке.

2) Оказание психологической помощи специалистами ГБУ «Центр «Призма» как в очной форме, так и дистанционно по номеру телефона 8(8112)751181. Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

3) На сайте ГБОУД ПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» создан раздел по интернет-безопасности для детей и их родителей (законных представителей), который содержит в том числе ссылки на федеральные ресурсы, на которых онлайн оказывается психологическая помощь несовершеннолетним.