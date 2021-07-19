Родителям предлагают получить психологическую поддержку по телефону доверия

Псковичам напомнили о возможности воспользоваться детским телефоном доверия. Всероссийский проект «Детский телефон доверия 8-800-2000-122», направленный на оказание экстренной психологической помощи по телефону детям, подросткам и их родителям, с 2010 года реализует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
Основные принципы работы детского телефона доверия:
Уникальность данной службы для России заключается в:
Служба работает во всех субъектах Российской Федерации. Дети, подростки, их родители, иные граждане при звонке на номер 8-800-2000-122 в любом населенном пункте со стационарных или мобильных телефонов могут получить психологическую помощь специалистов действующих региональных служб, оказываемую на принципах анонимности, конфиденциальности.
В Псковском регионе действуют следующие ресурсы и службы оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним:
1) Консультационная служба Псковской области (на базе ГБУ «Центр «Призма») создана в Псковской области в целях оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и образования детей (в том числе по вопросам кризисных состояний). Список площадок и консультантов представлен на сайте ГБУ «Центр «Призма» по ссылке.
2) Оказание психологической помощи специалистами ГБУ «Центр «Призма» как в очной форме, так и дистанционно по номеру телефона 8(8112)751181. Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
3) На сайте ГБОУД ПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» создан раздел по интернет-безопасности для детей и их родителей (законных представителей), который содержит в том числе ссылки на федеральные ресурсы, на которых онлайн оказывается психологическая помощь несовершеннолетним.