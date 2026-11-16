Клиенты Т2 могут оплачивать товары и услуги баллами Плюса

Т2, российский оператор мобильной связи, открыл возможность оплачивать товары и услуги в салонах связи баллами Плюса. Новая функция интегрирована в систему оплаты по QR-коду через «Яндекс Пэй» и доступна владельцам карт любых российских банков.
Фото: Т2
Товары и услуги Т2 в салонах связи теперь можно оплачивать баллами Плюса. Для оплаты клиенту необходимо отсканировать QR-код на кассовом стикере в точке продаж, выбрать карту любого российского банка, подключенного к Яндекс Пэй, и активировать функцию «Списать баллы». Опция распространяется на весь товарный ряд в салоне, включая смартфоны, «умные» гаджеты, аксессуары и
прочее.
Новая форма оплаты доступна всем клиентам с активной подпиской «Яндекс Плюс». При этом конвертация максимально прозрачна: один балл эквивалентен одному рублю.
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