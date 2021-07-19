Общество

Строительство детсада на улице Коммунальной в Пскове продолжается

Глава администрации Пскова Александр Братчиков и вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин посетили строительную площадку детского сада на улице Коммунальной и осмотрели помещения будущего дошкольного учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент подрядчик завершает работы по монтажу коробки здания, через две недели приступит к вертикальному планированию, после чего организует работу по подготовке территории для установки малых форм и детских площадок.

Представитель подрядной организации сообщил, что в ходе реализации проекта все работы ведутся при соблюдении графиков. На объекте трудятся более 100 человек.

Александр Братчиков положительно оценил темпы строительства детского сада. Он обратил внимание, что данная организация является добросовестным подрядчиком. «Этот подрядчик делает не первый объект на территории нашего города, в целом, претензий к нему нет. Есть рабочие моменты, но мы всегда находим общий язык, и в назначенные сроки подрядчик все выполняет», - отметил глава городской администрации.

Юрий Сорокин в свою очередь заметил, что строительство детского сада на этом месте - отличное решение. «Очень хорошо, что этот объект появился на этом месте. Образовалось общественное пространство: рядом отремонтированный сквер "Молодежи", у школы №24 организован стадион. Это место принесет удобство для жителей этого района», - подчеркнул он.

Напомним, что строительство дошкольного учреждения на 120 мест ведется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На реализацию проекта выделено более 94 млн рублей. Окончание строительства детского сада намечено на декабрь 2021 года. Работы выполняет подрядная организация ООО «Стройсистема».