Общество

Общественная палата может переехать в здание облсовпрофа

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове о переговорах с Общественной палатой Псковской области о ее переезде в здание облсовпрофа.

«Думаю, что эту тему мы завершим положительно», - сказал Игорь Иванов. По его словам, недавно в Общественную палату региона вошли несколько активистов профсоюза. Среди них - ставшая председателем Общественной палаты Наталья Горбачева, председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура и председатель профкома студентов ПсковГУ Алена Козлова.

«Я горжусь, что наш профсоюзный лидер и активист возглавил такой серьезный общественный институт, коллегиальный орган, где представлены все организации Псковской области с активной гражданской позицией. Теперь работа Общественной палаты будет более активной», - подчеркнул Игорь Иванов.

Он добавил, что Наталья Горбачева подписала соглашение о работе с профсоюзной организацией из Витебска, что позволит заинтересовать профсоюзной жизнью большее количество коллективов, представленных в Общественной палате.

«Многие говорят, что профсоюз лоббирует что-то для себя. Но это не так. И теперь, когда решения будет принимать такой институт, как Общественная плата, в этом не может быть сомнений», - заключил председатель Псковского облсовпрофа.