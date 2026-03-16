Концерт и интеллектуальная игра пройдут в Великих Луках в честь годовщины присоединения Крыма

В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией памятные и просветительские мероприятия продут в Великих Луках 18 марта. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Афиша: Александр Козловский / Telegram

«18 марта — особая дата в новейшей истории нашей страны. В этот день мы отмечаем годовщину воссоединения Крыма с Россией. Это событие стало символом исторической справедливости, единства и силы нашего народа», — написал депутат.

Так, в 12:00 в Городском доме культуры имени Ленина состоится программа «Крым – частица многонациональной России». Участников ждет концерт, посвященный истории, культуре и многообразию народов страны.

Продолжит программу интеллектуальная игра, приуроченная к годовщине. Она пройдет в 14:30 в управлении образования. В ней примут участие команды студентов высших учебных заведений Великих Лук. Ребятам предстоит ответить на вопросы по истории, географии и культуре полуострова.