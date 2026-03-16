Концерт и интеллектуальная игра пройдут в Великих Луках в честь годовщины присоединения Крыма

В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией памятные и просветительские мероприятия продут в Великих Луках 18 марта. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Афиша: Александр Козловский / Telegram
Так, в 12:00 в Городском доме культуры имени Ленина состоится программа «Крым – частица многонациональной России». Участников ждет концерт, посвященный истории, культуре и многообразию народов страны.
Продолжит программу интеллектуальная игра, приуроченная к годовщине. Она пройдет в 14:30 в управлении образования. В ней примут участие команды студентов высших учебных заведений Великих Лук. Ребятам предстоит ответить на вопросы по истории, географии и культуре полуострова.
