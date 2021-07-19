Общество

Депутат Великолукской гордумы заявила о необходимости увеличить квоты на операции

Для того, чтобы люди могли получать квоты на операции своевременно, необходимо увеличивать их объем и развивать городскую медицину, заявила депутат Великолукской гордумы, директор гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки Татьяна Фомченкова.

Фото: страница Татьяны Фомченковой «ВКонтакте»

19 июля Татьяна Фомченкова провела встречу с жителями дома №20 на улице Жукова. «Каждая встреча во дворах города не похожа на другую. Вчера великолучане подняли большие проблемы для небольшого города», - написала она в соцсети «ВКонтакте».

Так, одна из поднятых проблем — отсутствие мест для детей-инвалидов в коррекционной школе. Татьяна Фомченкова напомнила, что не каждый диагноз ребенка предполагает инклюзивное обучение, но и семейное образование, по ее словам, - не лучший выход для семей. «Поэтому надо добиваться лучших условий образования в коррекционной школе», - отметила депутат гордумы.

Другой вопрос касался безопасности дворовых дорог. Татьяна Фомченкова сообщила, что установить искусственные неровности поможет управляющая компания. «Но и об ответственности каждого за рулем и культуре вождения нельзя забывать», - подчеркнула она.

Татьяна Фомченкова также заметила, что самая частая просьба жителей – детская площадка во дворе. Депутат гордумы считает, что необходимо возвращать программы всех уровней по их установке.

«Из таких живых разговоров укрепляется желание помогать людям», - добавила Татьяна Фомченкова.