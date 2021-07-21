Общество

Псковская область получит почти 170 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Псковская область получит 166 млн 461,4 тысячи рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте кабмина, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего российские регионы получат более 85 млрд рублей. «Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идет в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей», - отметили в пресс-службе правительства.

Минздраву поручили в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

«Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», – отметил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.