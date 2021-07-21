Общество

Псковичам предлагают обучиться по программе «Искусственный интеллект»

Университет национальной технологической инициативы 2035 приглашает всех желающих пройти обучение по программе «Искусственный интеллект». Программа разработана университетом 2035 совместно с ведущими IT компаниями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В процессе обучения люди узнают об основах и возможностях технологии искусственный интеллект, о применении сервисов, платформ и систем ИИ для развития бизнеса, а также смогут попрактиковаться в решении кейсов от ведущих IT-компаний России. По результатам обучения слушатели получат цифровой сертификат специалиста в области искусственного интеллекта от университета 2035.

Для начала обучения необходимо пройти по ссылке.

Узнать подробности о проекте можно на его официальном сайте.