Общество

Проживающие в квартире псковской вдовы 74 кошки могут оказаться на улице

74 кошки, проживающие в квартире у одинокой женщины в Пскове, могут оказаться на улице. Об этом сообщается в группе псковских зоозащитников в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Виктория Павлова

«У нее 74 кошки в квартире! Муж умер, и теперь их совершенно нечем кормить. Держать их дальше она не намерена. Если ситуация не сдвинется с места, все животные будут раскиданы по дворам! Город и так тонет в котятах и кошках», - говорится в сообщении.

В одной квартире живут 15 взрослых кошек (многие беременные), 15 кастрированных котов, 12 котят в возрасте около 1,5-3 месяцев, шесть подсосных, все остальные — подростки.

Уже откликнулись два ветеринара, готовые помочь со стерилизацией, и мужчина, который готов оплатить операцию.

«Есть другая проблема: там куча котят и подростков! Их обязательно нужно забирать оттуда и пристраивать. Очень нужны домашние передержки до пристройства или сразу в дом. Все ласковые. Нужно обрабатывать ушки. Пожалуйста, хоть по одному! Помогите! Не должны они оставаться там и повторить участь остальных кошек!» - призвали зоозащитники.

Телефон для связи: 8 911 881 48 54 (Виктория Павлова).