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Общество

Жители опочецкой деревни обустроили сквер на грантовые средства

22.07.2021 14:37|ПсковКомментариев: 0

Жители Болгатовской волости Опочецкого района активно используют инструмент ТОС для благоустройства своей малой родины. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь областного отделения партии Александр Козловский.

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского «ВКонтакте» 

По его словам, на территории волости сегодня действуют четыре ТОСа. Одним из первых был создан ТОС «Лидер» в деревне Лаптево. Общественники уже выиграли три грантовых конкурса. Благоустроили территорию Лаптевского сельского клуба: там появились скамейки, освещение, пешеходные дорожки и клумбы, а также обустроили подход к сероводородному источнику у деревни Нижние Дупли. В этом году на средства третьего гранта установят летнюю эстраду в деревне Лаптево.

«Встреча с жителями волости прошла как раз в новом сквере у Лаптевского сельского клуба, они поделились вопросами, которые их сегодня волнуют. Основные из них – длительное отключение электроэнергии после ливней и из-за сильного ветра, низкое качество мобильной и интернет-связи, дороги и газификация. Вместе с главой Опочецкого района Юрием Ильиным и жителями обсудили эти темы. В частности, что касается газификации, то "голубое топливо" в район придет начиная с 2023 года», - написал Александр Козловский.

Кроме того, во время рабочей поездки депутат Госдумы провел встречу и с жителями деревни Болгатово, в том числе с активистами ТОС «Старт». Территориальное общественное самоуправление создали жители деревень Болгатово, Крулихино и Теребени. С проектом «Память» они выиграли региональный конкурс, на грантовые средства благоустроили территорию, прилегающую к воинскому захоронению в Болгатово. Общественники установили там парковые скамейки, сцену и фонари освещения. В скором времени в этой деревне появится новая спортивная площадка.

«И все благодаря победе местной "первички" во всероссийском конкурсе первичных отделений "Единой России", - отметил Александр Козловский. - Жители Болгатовской волости занимают активную позицию и при поддержке региональных властей и "Единой России" реализовывают интересные проекты. Эта хорошая практика и отличный пример развития территорий с непосредственным участием самих жителей».

Теги: #Опочецкий район #Единая Россия #благоустройство #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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