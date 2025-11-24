Спорт

Более 120 человек приняли участие в 5 вёрст на набережной реки Великой в Пскове

На набережной реки Великой состоялся 186 традиционный субботний старт 5 вёрст. В эту субботу дистанцию протяжённостью пять километров преодолели 120 участников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Мероприятие вновь доказало, что вести активный образ жизни — доступно и весело. На старт вышли люди всех возрастов: опытные спортсмены, семьи с маленькими детьми, родители с колясками и просто горожане, желающие провести время с пользой для здоровья.

«Для нас ключевое — это не результат, а сам факт участия. Мы рады видеть, как много псковичей выбирают активность и здоровье, и создаём для этого все условия», — отметил организатор Евгений Диденко.

Принять участие в дружеской пробежке может любой желающий. Проводится силами волонтеров, каждую субботу, в 10:00 на набережной по адресу: улица Профсоюзная, дом 16.