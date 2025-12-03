Общество

В СОЦПРОФ поддержали переориентацию образования на востребованные профессии

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов и председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступили с единой позицией по вопросам подготовки востребованных экономикой кадров, подчеркнув необходимость срочной переориентации системы образования на практические специальности. Об этом Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

В свете опубликованного Минтрудом семилетнего прогноза востребованных профессий, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что к 2032 году совокупный спрос на специалистов с высшим образованием достигнет 4,75 миллионов человек. Среди ключевых профессий будущего — инженеры, IT-специалисты, ученые, врачи и педагоги.

«Профессии, в которых нуждается сегодня наша экономика, – это и сварщики, и швеи, и медицинские работники, и IT-специалисты, и инженеры, и механизаторы. Хорошо, что сегодня к трудовым профессиям повернулись лицом и смотрим совершенно другими глазами», – сказал Ярослав Нилов.

По словам председателя, государство последовательно создает законодательную базу, чтобы сместить приоритеты в сторону практических навыков. В частности, расширяется эксперимент, который позволяет выпускникам 9-х и 11-х классов после сдачи базовых экзаменов по русскому языку и математике сразу поступать в колледжи и получать востребованную рабочую или инженерную специальность.

Инициативу поддержал Сергей Вострецов:

«Мы полностью разделяем позицию Ярослава Нилова. Сегодня экономика страны буквально кричит о нехватке квалифицированных рабочих рук. Заводы стоят из-за отсутствия хороших сварщиков и токарей, строительные объекты простаивают без грамотных монтажников и механизаторов, больницы и поликлиники испытывают катастрофический дефицит среднего и младшего медицинского персонала. При этом мы видим, как тысячи молодых людей годами "зависают" в вузах на невостребованных направлениях, а потом оказываются без работы».

Председатель объединения подчеркнул, что СОЦПРОФ последовательно выступает за повышение престижа рабочих и инженерных специальностей, рост зарплат и улучшение условий труда. Он также приветствовал расширение практики прямого поступления в колледжи после 9-го класса, назвав это «реальным шагом к тому, чтобы молодежь быстрее получала профессию и начинала приносить пользу себе и стране».

Эксперты сходятся во мнении, что переориентация системы образования на подготовку востребованных специалистов — это не только вопрос рынка труда, но и условие технологического суверенитета и национальной безопасности. Чем быстрее страна закроет дефицит в рабочих и инженерных кадрах, тем устойчивее будет ее экономика в условиях новых вызовов. В этом процессе голос профсоюзов СОЦПРОФ и последовательная работа комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов играют ключевую роль.