В СОЦПРОФ поддержали переориентацию образования на востребованные профессии

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов и председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступили с единой позицией по вопросам подготовки востребованных экономикой кадров, подчеркнув необходимость срочной переориентации системы образования на практические специальности. Об этом Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.
В свете опубликованного Минтрудом семилетнего прогноза востребованных профессий, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что к 2032 году совокупный спрос на специалистов с высшим образованием достигнет 4,75 миллионов человек. Среди ключевых профессий будущего — инженеры, IT-специалисты, ученые, врачи и педагоги.
По словам председателя, государство последовательно создает законодательную базу, чтобы сместить приоритеты в сторону практических навыков. В частности, расширяется эксперимент, который позволяет выпускникам 9-х и 11-х классов после сдачи базовых экзаменов по русскому языку и математике сразу поступать в колледжи и получать востребованную рабочую или инженерную специальность.
Инициативу поддержал Сергей Вострецов:
Председатель объединения подчеркнул, что СОЦПРОФ последовательно выступает за повышение престижа рабочих и инженерных специальностей, рост зарплат и улучшение условий труда. Он также приветствовал расширение практики прямого поступления в колледжи после 9-го класса, назвав это «реальным шагом к тому, чтобы молодежь быстрее получала профессию и начинала приносить пользу себе и стране».
Эксперты сходятся во мнении, что переориентация системы образования на подготовку востребованных специалистов — это не только вопрос рынка труда, но и условие технологического суверенитета и национальной безопасности. Чем быстрее страна закроет дефицит в рабочих и инженерных кадрах, тем устойчивее будет ее экономика в условиях новых вызовов. В этом процессе голос профсоюзов СОЦПРОФ и последовательная работа комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов играют ключевую роль.