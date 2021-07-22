Общество

В великолукском филиале инфекционной больницы перегружен коечный фонд

В великолукском филиале Псковской инфекционной больницы перегружен коечный фонд, врачи вынуждены работать в особом режиме. Увеличилось также число больных, находящихся на амбулаторном лечении - 225 человек по состоянию на 22 июля, сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, эпидситуация продолжает осложняться. С начала распространения COV1D-19 в городе зарегистрировано 6 967 пациентов с коронавирусом, прирост за 7 суток составил 174 человека. «К счастью, на данный момент на территории города Великие Луки вспышек и очагов заболевания не зарегистрировано. Все необходимые лекарственные препараты в аптечных сетях города имеются», - отметил Николай Козловский.

Он призвал великолучан не рисковать своим здоровьем и здоровьем родных и рекомендовал записаться на вакцинацию от COV1D-19. «Прививочная компания в городе набирает темпы, условия для этого созданы. Открыт еще один пункт вакцинации. Он расположен в музыкальной школе №1. Получить здесь и первый, и второй компонент вакцины могут сотрудники всех предприятий и организаций города. Вакцинация проводится по предварительным заявкам от руководства предприятий и учреждений, организованным коллективам. В ежедневном режиме работает прививочный пункт в ТЦ "Апельсин". Также сделать прививку можно в поликлинике №1 по предварительной записи через сайт Госуслуги», - напомнил глава Великих Лук.

К 22 июля первый компонент вакцины получили 14 114 человек, 8 390 горожан полностью завершили прививочный курс.

«Обращаю ваше внимание, что нельзя забывать про масочный режим, который действует на территории всего региона, а также о необходимости соблюдать установленные санитарные нормы и социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!» - заключил Николай Козловский.