Павел Волков о псковских банях: Концессия — это неплохое решение

Передача муниципальных бань в Пскове в концессию — неплохое решение. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июля.
Павел Волков сообщил, что обращение от концессионера поступило 1 октября 2020 года. «Он предложил свой вариант концессионного соглашения. Мы собрали рабочую группу, куда вошло значительное количество специалистов администрации города (это и комитет социально-экономического развития, и юридический отдел, и комитет по управлению муниципальным имуществом). Пригласили в рабочую группу и депутатский корпус (было четыре депутата). Мы детально изучили предложенный проект и внесли в него значительные изменения. 16 октября создали рабочую группу, 29 октября состоялось первое заседание, всего их было четыре», - рассказал он.
Концессионное соглашение, подчеркнул гость студии, «разбирали по косточкам». «Обсуждали варианты, чтобы его сделать более приемлемым для города», - добавил Павел Волков.