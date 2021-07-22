Общество

Павел Волков о псковских банях: Концессия — это неплохое решение

Передача муниципальных бань в Пскове в концессию — неплохое решение. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июля.

«После продажи Гельдтовой бани из года в год опять двигались к предбанкротному состоянию, - рассказал Павел Волков о муниципальном предприятии «Банно-прачечный комбинат». - Не могу сказать, что руководитель делал что-то не так. Были достаточно неплохие действия, связанные с оптимизацией расходов, какие-то утечки удалось отремонтировать, чтобы вода и тепло не уходили. Но, к сожалению, оборотных средств им не хватает, чтобы покрыть свои расходы. По сути, предбанкротное состояние можно было фиксировать в 2018 году. В 2019 оно стало еще хуже. И это было регулярной головной болью. И, честно говоря, когда к нам обратился частный инвестор с предложением о концессии, нам показалось, что этот довольно хорошая идея. Устойчивые модели управления предполагают не только работу администрации, а совместно с населением, с частным капиталом. Показалось, что привлечение частных денег в виде концессии — это неплохое решение. Мы достаточно детально его проработали».

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Павел Волков сообщил, что обращение от концессионера поступило 1 октября 2020 года. «Он предложил свой вариант концессионного соглашения. Мы собрали рабочую группу, куда вошло значительное количество специалистов администрации города (это и комитет социально-экономического развития, и юридический отдел, и комитет по управлению муниципальным имуществом). Пригласили в рабочую группу и депутатский корпус (было четыре депутата). Мы детально изучили предложенный проект и внесли в него значительные изменения. 16 октября создали рабочую группу, 29 октября состоялось первое заседание, всего их было четыре», - рассказал он.

Концессионное соглашение, подчеркнул гость студии, «разбирали по косточкам». «Обсуждали варианты, чтобы его сделать более приемлемым для города», - добавил Павел Волков.