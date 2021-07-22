Общество

Раскрыты способы снизить давление без лекарств

Российский кардиолог Мария Бояринова раскрыла эффективные способы снизить давление без лекарств, пишет «Доктор Питер». По словам сотрудницы научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ имени В. А. Алмазова, гипертонию можно победить и без употребления таблеток. Для этого, прежде всего, нужно контролировать свой вес. Лишние килограммы сказываются на уровне холестерина и сахара в крови, работе эндокринных и нервных систем, что ведет к повышению давления.

Эксперт советует снизить калорийность потребляемой пищи и регулярно пить воду. Однако при гипертонии пить больше 1,8 литра жидкости зимой и на пол-литра больше летом не рекомендуется.

Мария Бояринова советует сократить количество соли в блюдах до 5 граммов в сутки. Ее можно заменить специями, такими как куркума, чеснок, кардамон. По мнению кардиолога, россиянам стоит отказаться от маринованных продуктов, квашеной капусты, копченой рыбы, колбасы. Из рациона необходимо исключить соки, сладкое, йогурты и творожки с высоким содержанием сахара.

Не стоит злоупотреблять кофеином. При этом врач отметила: последние исследования кофе говорят о том, что продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. «Поэтому тем, кто пьет его регулярно, рекомендуется лишь ограничиваться одной-двумя чашками в день», — объяснила Бояринова. Заменить этот напиток смогут травяные чаи, каркаде (при отсутствии язвенной болезни желудка), цикорий, какао или вода.

При повышенном давлении полезны аэробные нагрузки. Поездки на велосипеде, быстрая ходьба, плавание положительно скажутся на здоровье. Заниматься следует не более пяти часов в неделю, однако можно добавить и силовые тренировки.

Еще одним секретом снижения давления без лекарств является здоровый сон. Отдыхать надо не менее восьми часов в сутки и ложиться не позже 22:00. Необходимо контролировать уровень стресса, так как при переживаниях кровь насыщается гормонами, которые повышают давление.

Как отмечает «Лента.ру», британские специалисты для снижения давления также рекомендуют танцы, быструю ходьбу, теннис и садоводство. Эти виды физической активности насыщают организм кислородом и заставляют работать сердечно-сосудистую систему.