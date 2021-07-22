Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
Kids Mall комплекс для всей семьи
дело превыше всего
Миллион для доктора
в отпуск при параде
БОПЭТ цифры и факты
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сколько стоит Прыжок с моста
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Жизнь в «Сказке»
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 22.07.2021 16:3321 Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью 25.07.2021 01:081 Раскрыты способы снизить давление без лекарств 25.07.2021 00:510 В Псковской области за сутки заразились коронавирусом более 120 человек 24.07.2021 22:050 МЧС призвало псковичей беречь лес от огня 24.07.2021 20:581 Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых 24.07.2021 20:240 Работа по предупреждению пожаров продолжается в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 22.07.2021 16:3321 Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью 23.07.2021 11:528 Салют прогремит в Пскове в честь Дня города 22.07.2021 14:2019 Свое чужое: какие псковские здания могут вернуть РПЦ 23.07.2021 11:363 Ушел из жизни член ТИК Пскова Владимир Панькив
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Раскрыты способы снизить давление без лекарств

25.07.2021 01:08|ПсковКомментариев: 1

Российский кардиолог Мария Бояринова раскрыла эффективные способы снизить давление без лекарств, пишет «Доктор Питер». По словам сотрудницы научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ имени В. А. Алмазова, гипертонию можно победить и без употребления таблеток. Для этого, прежде всего, нужно контролировать свой вес. Лишние килограммы сказываются на уровне холестерина и сахара в крови, работе эндокринных и нервных систем, что ведет к повышению давления.

Эксперт советует снизить калорийность потребляемой пищи и регулярно пить воду. Однако при гипертонии пить больше 1,8 литра жидкости зимой и на пол-литра больше летом не рекомендуется.

Мария Бояринова советует сократить количество соли в блюдах до 5 граммов в сутки. Ее можно заменить специями, такими как куркума, чеснок, кардамон. По мнению кардиолога, россиянам стоит отказаться от маринованных продуктов, квашеной капусты, копченой рыбы, колбасы. Из рациона необходимо исключить соки, сладкое, йогурты и творожки с высоким содержанием сахара.

Не стоит злоупотреблять кофеином. При этом врач отметила: последние исследования кофе говорят о том, что продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. «Поэтому тем, кто пьет его регулярно, рекомендуется лишь ограничиваться одной-двумя чашками в день», — объяснила Бояринова. Заменить этот напиток смогут травяные чаи, каркаде (при отсутствии язвенной болезни желудка), цикорий, какао или вода.

При повышенном давлении полезны аэробные нагрузки. Поездки на велосипеде, быстрая ходьба, плавание положительно скажутся на здоровье. Заниматься следует не более пяти часов в неделю, однако можно добавить и силовые тренировки.

Еще одним секретом снижения давления без лекарств является здоровый сон. Отдыхать надо не менее восьми часов в сутки и ложиться не позже 22:00. Необходимо контролировать уровень стресса, так как при переживаниях кровь насыщается гормонами, которые повышают давление.

Как отмечает «Лента.ру», британские специалисты для снижения давления также рекомендуют танцы, быструю ходьбу, теннис и садоводство. Эти виды физической активности насыщают организм кислородом и заставляют работать сердечно-сосудистую систему.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 359 человек
25.07.2021, 01:320 Путин в воскресенье примет главный военно-морской парад России 25.07.2021, 01:081 Раскрыты способы снизить давление без лекарств 25.07.2021, 00:510 В Псковской области за сутки заразились коронавирусом более 120 человек 25.07.2021, 00:300 Страшная авария в Лужском районе Ленобласти унесла жизни трех человек
24.07.2021, 22:350 Опубликована программа ХХ фестиваля «Псковские жемчужины» 24.07.2021, 22:050 МЧС призвало псковичей беречь лес от огня 24.07.2021, 21:340 Раскрыто число обманутых дольщиков в России 24.07.2021, 21:070 Эва Зюлковска поблагодарила псковский кинофестиваль за возможность показать польское кино 
24.07.2021, 21:051 В Греции осудили 34 россиянина в связи с перевозкой нелегалов 24.07.2021, 21:000 Актриса Ольга Хохлова: Псковичи очень трогательно заботились обо мне  24.07.2021, 20:581 Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых 24.07.2021, 20:550 Историк кино назвал псковский фестиваль новой кинематографической точкой на карте мира
24.07.2021, 20:492 Власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки 24.07.2021, 20:490 Фильм о 6-й роте получил специальный приз кинофестиваля «Западные ворота» 24.07.2021, 20:240 Работа по предупреждению пожаров продолжается в Псковской области 24.07.2021, 19:491 Путин назначил Шувалова главой ВЭБ.РФ сроком на пять лет
24.07.2021, 19:410 Зрителями и гостями кинофестиваля в Пскове стали свыше 5,5 тыс человек 24.07.2021, 18:450 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Звезде» из Петербурга 24.07.2021, 18:330 Главный приз кинофестиваля в Пскове получил фильм «Тело Христово» 24.07.2021, 18:030 Просрочка россиян по долгам ЖКХ обновила рекорд
24.07.2021, 17:250 Псковичей призывают не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами 24.07.2021, 17:182 Во Франции прошли акции протеста против ограничений в связи с COVID-19 24.07.2021, 16:480 Тхэквондист принес России вторую медаль Олимпиады 24.07.2021, 16:220 Желающим служить в псковской полиции предлагают от 24 тысяч рублей
24.07.2021, 15:530 Псковские футболисты проиграли соперникам из Ленинградской области 24.07.2021, 15:191 Росстат перенес Всероссийскую перепись населения 24.07.2021, 15:035 Зюганов пообещал обжаловать решение ЦИК по Грудинину 24.07.2021, 14:484 Михаил Ведерников выступил с обращением к жителям Псковской области
24.07.2021, 14:250 Минздрав назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной» 24.07.2021, 14:110 В Псковской области реализуют масштабный воркаут-проект 24.07.2021, 13:5418 Михаил Ведерников: Будем молиться, чтобы святая Ольга оставалась защитницей и покровительницей Пскова 24.07.2021, 13:361 Количество жертв коронавируса в Псковской области возросло до 542 человек
24.07.2021, 13:260 Первую российскую призерку Олимпиады в Токио представят к государственной награде 24.07.2021, 13:071 Замначальника уголовного розыска застрелили в Ставрополе 24.07.2021, 12:454 Михаил Ведерников: 10 тысяч доз «ЭпивакКороны» должны прийти в регион в воскресенье 24.07.2021, 12:321 122 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
24.07.2021, 12:030 До 27 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в воскресенье 24.07.2021, 11:560 2 человека погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани 24.07.2021, 11:511 Павел Волков о судьбе муниципальных бань и дизайн-коде 24.07.2021, 11:361 25 ДТП с наездами на диких животных зарегистрированы в Псковской области за месяц
24.07.2021, 11:165 Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Грудинина исключат из списка партии на выборах 24.07.2021, 11:112 Празднование Дня города в Пскове прошло без нарушений общественного порядка 24.07.2021, 11:061 Александр Котов поздравил работников торговли с профессиональным праздником 24.07.2021, 10:466 Россиянам без прививок назвали условие отстранения от работы без зарплаты
24.07.2021, 10:266 Футболисты Пскова и Ленобласти сыграют без зрителей 24.07.2021, 10:063 Псковская полиция завершила антинаркотический челлендж #НеДайСебяОбмануть 24.07.2021, 09:510 В Псковской области задержан пьяный водитель-рецидивист 24.07.2021, 09:410 Россия выиграла первую медаль на Олимпиаде в Токио
24.07.2021, 09:340 Международный кинофестиваль «Западные ворота» завершится в субботу в Пскове 24.07.2021, 08:567 День святой княгини Ольги отметят в Пскове 24.07.2021, 01:352 «Роскосмос» опубликовал первые фото актрисы Пересильд в скафандре 23.07.2021, 23:550 Детский сад присмотра и оздоровления в Пскове объявляет набор детей в группу полного дня
23.07.2021, 23:5010 Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области 23.07.2021, 23:461 Фейерверк в Пскове в честь Дня города. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2021, 23:383 Псков-Любовь с Гошей Куценко 23.07.2021, 23:211 Михаил Ведерников: 77 лет назад Пскову была подарена новая жизнь
23.07.2021, 23:141 Архивисты рассказали, каким был Псков в первые дни после оккупации 23.07.2021, 23:001 Праздничный фейерверк прогремел в Пскове в честь Дня города. ВИДЕО 23.07.2021, 22:530 График вывоза мусора изменится в дедовичской деревне с 26 июля 23.07.2021, 22:3918 Андрей Турчак: Псков стремительно развивается и становится уютнее
23.07.2021, 22:350 Детский фонд призывает псковичей помочь собрать в школу нуждающихся детей 23.07.2021, 22:270 Начинается видеотрансляция праздничного фейерверка в Пскове 23.07.2021, 22:001 Псковские сотрудники ФСИН и осужденные сыграли в шахматы 23.07.2021, 21:441 Концерт Гоши Куценко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
23.07.2021, 21:300 Участок улицы Воровского перекроют в Пскове 26 июля 23.07.2021, 21:160 Михаил Ведерников и псковская спортсменка записали видеообращение к российским олимпийцам 23.07.2021, 21:000 Новую программу в рамках «Летних вечеров в Пушкинском заповеднике» представят псковские музыканты 23.07.2021, 20:300 Псковская паралимпийка сыграла в теннис с Гошей Куценко
23.07.2021, 20:260 Пандемия коронавируса далека от завершения – ВОЗ 23.07.2021, 20:171 Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу 23.07.2021, 20:004 «Псковить»: Гоша Куценко придумал новое слово 23.07.2021, 19:530 Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Белоруссии
23.07.2021, 19:450 В ПФР ответили на вопросы псковичей о пенсии по потере кормильца 23.07.2021, 19:252 Гоша Куценко поздравил Псков с Днем города 23.07.2021, 19:070 Теннисный стол установили в Финском парке Пскова. ФОТО, ВИДЕО 23.07.2021, 19:000 Псковские аналитики назвали среднюю зарплату работников торговли в регионе в 2020 году
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.