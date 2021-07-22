Общество

Александр Котов пожелал сотрудникам органов следствия успехов в нелегкой службе

Сотрудников и ветеранов органов следствия поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Защитить интересы государства и законные права граждан, обеспечив объективное расследование и претворив в жизнь принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление, – для достижения такой задачи Следственный комитет РФ наделен особым статусом, ведомство подчиняется непосредственно главе государства. Как независимый орган государственной власти СК России обеспечивает главенство закона, оперативное и качественное расследование преступлений. Деятельность следственных органов осуществляется в активном взаимодействии с правоохранителями, государственной и муниципальной властью, институтами гражданского общества, что позволяет достичь высоких результатов работы, повысить раскрываемость преступлений и, главное, добиться справедливости и сохранить доверие людей», - отметил Александр Котов.

Он пожелал следователям успехов в нелегкой службе на благо Отечества, здоровья и благополучия.