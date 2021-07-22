Общество

Николай Козловский: Многие великолучане достойно служили и служат в рядах ВМФ страны

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ РФ. Праздничное обращение он разместил в своем инстаграм-аккаунте.

«Вот уже триста двадцать пять лет российский Военно-морской флот надежно стоит на страже морских рубежей Отечества. Жители России по праву гордятся героическими боевыми подвигами и легендарными географическими открытиями военных моряков. В Великих Луках с особым почетом и уважением относятся к Военно-морскому флоту, многие великолучане достойно служили и служат в рядах Военно-морского флота страны. В настоящее время на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга продолжается строительство подводной лодки, названной в честь нашего города воинской славы Великие Луки, - сказал Николай Козловский. - Военно-морской флот является мощным фактором обеспечения обороноспособности страны, обладает самым современным вооружением и техникой, имеет в своем составе военные корабли, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, морскую авиацию, хорошо подготовленный, преданный присяге и долгу личный состав».

Он выразил уверенность в том, что Военно-морской флот России всегда будет надежным защитником морских рубежей и интересов государства.



«Дорогие ветераны Военно-морского флота, офицеры, мичманы, старшины и матросы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и согласия в семьях! Успехов в служении Отечеству, добра и хорошего настроения! С праздником!» - заключил глава Великих Лук.