Общество

Александр Баев: Большинство детских площадок в Пскове подлежит сносу

Большинство детских площадок в Пскове подлежит сносу. Такое мнение высказал заместитель главы Пскова, депутат гордумы по округу №6 Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 июля.

«Те детские игровые комплексы, которые существуют в городе, процентов на 98 подлежат сносу. Даже те, которые не так давно устанавливали, не проходят нормы», - отметил он.

Александр Баев напомнил о предложении, согласно которому городская власть должна устанавливать в областном центре большие игровые комплексе и содержать их.

«Для микрорайона на 5-10 домов должна существовать нормальная муниципальная площадка, где будет установлено то оборудование, которое там должно быть. Город мог бы контролировать, следить за этим комплексом. На людей и так много перекладывают. Есть вещи, за которые должны отвечать специалисты», - добавил депутат.