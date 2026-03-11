Госдума разрешила отдельным ЧОПам использовать боевое стрелковое оружие для защиты предприятий

Госдума на заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект № 1137011-8, который даст право специализированным частным охранным организациям получать в Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие.

В соответствии с принятым законом, отдельным частным охранным организациям (например, право учреждения которых по решению правительства предоставлено субъектам топливно-энергетического комплекса, стратегическим предприятиям или стратегическим акционерным обществам и другое) предоставляется право получать в территориальных органах Росгвардии во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему в целях пресечения противоправного функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов на объектах (территориях), в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, в период проведения специальной военной операции, пишет «Интерфакс».

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в январе отмечал, что «с начала специальной военной операции противник не прекращает диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса и иные стратегически важные предприятия с применением Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); только с начала 2024 года зафиксировано более 920 таких нападений на объекты Топливно-энергетического комплекса (ТЭК)».

«Практика показывает, что против таких угроз одним из наиболее результативных средств является стрелковое автоматическое оружие. А охрану более 80% объектов ТЭК сегодня осуществляют именно частные охранные организации. Но по закону им разрешено использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное), и часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных (подводных, надводных, наземных) беспилотных средств», - считает депутат.

По его мнению, «возможность получения специализированными частными охранными организациями боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит: существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан; усилить охрану важных объектов и территорий; реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее».

Контроль за законностью оборота оружия будет осуществлять Росгвардия.