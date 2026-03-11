Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром»

В ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

ОМОН «Кром» это подразделение, специализирующееся на решении особо сложных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности государства.

«Мы ищем тех, кто готов стать надежным звеном в нашем коллективе и вместе с нами противостоять вызовам и угрозам, сохраняя спокойствие и порядок в стране», - отметили в управлении.

Выплаты за первый год службы от 720000 рублей.