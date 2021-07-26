Общество

В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

«Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений», – сказал он.

Груздев, входящий в комиссию, отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их государственный орган. «Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», – пояснил Владимир Груздев.

Он добавил, что проект вводит обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести до него эту информацию. «В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», – подчеркнул председатель правления АЮР.

По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций. «В частности, устанавливаются законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными. Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительными, будут изыматься. Порядок изъятия предлагается установить актом правительства страны», – сообщил Владимир Груздев.

Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.

«Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт», – добавил председатель АЮР.

Он отметил, что паспорта будут также признаваться недействительными, если будет установлено, что они оформлены по недостоверным документам или их владелец потерял российское гражданство: либо вышел из него добровольно, либо было принято решение об отмене предоставления человеку гражданства.

«Принятие законопроекта позволит решить ряд проблем, в том числе устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными», – резюмировал Груздев.