Общество

В МЧС предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников пожарного надзора

В последнее время жители Псковской области стали все чаще жаловаться на мошенников, представляющихся сотрудниками пожарного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.

Мошенники представляются сотрудниками государственной противопожарной службы и предлагают осмотреть состояние печного отопления и электропроводки на предмет их исправности. Проведя беглый «осмотр» печи или электросчетчика, они предлагают платно установить в доме автономные дымовые пожарные извещатели.

В МЧС пояснили, что сотрудники государственной противопожарной службы, а также сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, не оказывают иные платные услуги населению и организациям. «Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками противопожарной службы – не верьте, перед вами мошенники!» - предупредили в ведомстве.

В настоящее время на территории Псковской области действительно проводятся плановые рейдовые профилактические мероприятия. Их целью является профилактика пожаров в частном жилом секторе, добавили в пресс-службе МЧС. При обследовании частных жилых домов инспекторы по пожарному надзору проводят визуальный осмотр состояния печей, дымоходов, а также электропроводки и электроприборов.

Государственные инспекторы по пожарному надзору при проведении профилактической работы обязаны быть одеты в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение. Также инспектор обязан представиться, назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию.

В ходе обследования противопожарного состояния жилого дома инспектор инструктирует проживающих о мерах пожарной безопасности, указывает на выявленные недостатки, если таковые имеются.

«Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позвоните по телефону 8(8112)79-44-44 или 8(8112)79-44-01 и уточните, есть ли в пожарной охране такой инспектор. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!» - резюмировали в пресс-службе МЧС.